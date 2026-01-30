Στο Οικονομικό Επιμελητήριο οι πρόεδροι Συλλόγων και Ενώσεων Λογιστών της Θεσσαλίας

Στη Λάρισα, την 27η Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας της ΤΔ του 7ου ΠΤ ΟΕΕ με τους Προέδρους των Συλλόγων και Ενώσεων Λογιστών –Φοροτεχνικών Θεσσαλίας, για θεσμικά, εργασιακά και οικονομικά θέματα που απασχολούν τους φοροτέχνες-λογιστές και για τον προγραμματισμό και συντονισμό της δράσης ώστε να βελτιωθεί το πλαίσιο και οι συνθήκες άσκησης της εργασίας τους και να υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου τους για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, στους πολίτες και στην οικονομία.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν τα προβλήματα και οι δυσκολίες που προκύπτουν καθημερινά στο έργο των λογιστών – φοροτεχνικών και τονίσθηκε από όλους η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας και της κοινής δράσης ΟΕΕ και Συλλόγων λογιστών.

Στα πλαίσια του ρόλου του Ο.Ε.Ε. και των συλλόγων συμφωνήθηκε η ανάδειξη και η διεκδίκηση των θεσμικών και οικονομικών θεμάτων του κλάδου όπως:

– όρια υπογραφής

– ασθένεια λογιστή

– δέουσα επιμέλεια

– έναρξη επαγγέλματος με βεβαίωση από το ΟΕΕ

– Ν. 4557/2018

Επίσης συμφωνήθηκε να υπάρχει συντονισμός και προγραμματισμός της παροχής εξειδικευμένων σεμιναρίων για τους φοροτέχνες-λογιστές.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Η. Κοτσιμπογεώργος, ο Γεν. Γραμματέας. κ. Α. Βακαλόπουλος, ο Οικ. Επόπτης κ. Χ. Ζήσης και τα μέλη κα. Χ. Βασδέκη-Γκούνη, κ. Ν. Νάτσιος, κ. Ι. Μπαντής του Δ.Σ. του Π.Τ. Θεσσαλίας του Ο.Ε.Ε., οι Πρόεδροι των Συλλόγων & Ενώσεων λογιστών κ. Ι. Κωστόπουλος (Λάρισα), κ. Θ. Γρηγορίου(Τρίκαλα), κ. Γ. Παπαδημητρίου (Καρδίτσα), κ. Δ. Τριανταφύλλου (Μαγνησία) και κ. Α. Πολυγερινός (Μαγνησία), οι Αντιπρόεδροι των Συλλόγων & Ενώσεων λογιστών κ. Β. Παπαποστόλου (Λάρισα) και κ. Χ. Βασιλόγαμβρος (Καρδίτσα).