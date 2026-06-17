Στο Περτούλι ανταμώνουν και φέτος ο Σαρακατσαναίοι – Αφιερωμένο στον Γρηγόρη Λιακατά και την Έξοδο του Μεσολογγίου

Το 44ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων θα διεξαχθεί φέτος στα Περτουλιώτικα Λιβάδια από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026.

Είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια από τον θάνατο του Σαρακατσάνου οπλαρχηγού Γρηγόρη Λιακατά και στην Έξοδο του Μεσολογγίου.

Το Πανελλήνιο Αντάμωμα αποτελεί τον σημαντικότερο θεσμό έκφρασης, διατήρησης και προβολής της Σαρακατσάνικης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εδώ και τέσσερις δεκαετίες ενώνει γενιές Σαρακατσαναίων, αναδεικνύοντας την ιστορία, τις αξίες, τα ήθη και τα έθιμα ενός λαού που πορεύτηκε με αξιοπρέπεια, ελευθερία και βαθιά αγάπη για την πατρίδα και την παράδοση.

Το 44ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων δεν είναι απλώς μια εκδήλωση. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η παράδοσή μας παραμένει ισχυρή, δημιουργική και διαχρονική. Είναι το μεγάλο προσκλητήριο ενότητας όλων των Σαρακατσαναίων.