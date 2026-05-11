Στο πλευρό των παραγωγών της Αγιάς η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η έμπρακτη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον αγροτικό κόσμο της Αγιάς μέσω της υλοποίησης προγράμματος βιολογικής καταπολέμησης της σφήκας της καστανιάς, καθώς και η διεξοδική καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί μήλου και κάστανου βρέθηκε στο επίκεντρο της περιοδείας σε αγροτικούς συνεταιρισμούς της περιοχής της Αγιάς που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας, με επικεφαλής τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Δημήτριο Τσέτσιλα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, δεσμεύτηκε για τον συντονισμό ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Το κλιμάκιο αποτελούνταν από τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτριο Τσέτσιλα, τον Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δρ. Δημήτριο Σταυρίδη, υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και τον συνεργάτη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Βασίλη Έξαρχο.

Αντιμετώπιση της σφήκας της καστανιάς

Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στους Συνεταιρισμούς Καστανοπαραγωγών Σκήτης – Ποταμιάς και Μεγαλόβρυσου, όπου παράλληλα υλοποιήθηκε δράση εξαπόλυσης του ωφέλιμου εντόμου Torymus sinensis για την αντιμετώπιση της σφήκας της καστανιάς (Dryocosmus kuriphilus), στο πλαίσιο της βιολογικής καταπολέμησης του επιβλαβούς εντόμου.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τον συντονισμό του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Δρ. Δημήτρη Σταυρίδη. Το Torymus sinensis αποτελεί φυσικό εχθρό της σφήκας της καστανιάς και χρησιμοποιείται διεθνώς με ιδιαίτερη επιτυχία για τη βιολογική της αντιμετώπιση. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει την ανθεκτικότητα των καστανεώνων και στηρίζει έμπρακτα τους παραγωγούς, προστατεύοντας παράλληλα την τοπική παραγωγή και το φυσικό περιβάλλον.

Η υπηρεσιακή παρακολούθηση της δράσης θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της εξαπόλυσης και να προγραμματιστούν τυχόν νέες παρεμβάσεις.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε επίσης ενημέρωση των συνεταιρισμών σχετικά με το πρόβλημα της μελάνωσης της καστανιάς στην περιοχή της Σκήτης.

Στη δράση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ποταμιάς και Σκήτης Περπερής Δημήτρης, ο πρόεδρος του Μεγαλόβρυσου Ευάγγελος Λάμπρου, ο πρόεδρος της Σκήτης Κωνσταντίνος Ζιμπής και ο πρόεδρος της Ποταμιάς Βασίλειος Τσιαγκάλης. Οι εκπρόσωποι των συνεταιρισμών έθεσαν ζητήματα που αφορούν τον καθαρισμό των ρεμάτων, καθώς και την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών εξηλεκτρισμού των αρδευτικών συστημάτων (πομώνων).

Αγροτικός Συνεταιρισμός «Κίσσαβος»

Στη συνέχεια, το κλιμάκιο επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «ΚΙΣΣΑΒΟΣ», όπου πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση με τη διοίκηση, μέλη και παραγωγούς για τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο της περιοχής της Αγιάς και ειδικά την μηλοκαλλιέργεια.

Ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Δήμου Αγιάς Βασίλης κ. Βασίλης Σμυρλής και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Γιώργος Ζέικος ανέδειξαν μεταξύ άλλων, το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις συνεχείς αλλαγές στη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την υψηλή τιμή των γεωργικών εφοδίων σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, καθώς και την ανάγκη στήριξης της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός στην ύπαιθρο και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

Από την πλευρά τους, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτριος Τσέτσιλας και ο κ. Έξαρχος υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμένης προσπάθειας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την διαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, προσαρμοσμένου στις σύγχρονες κλιματικές και παραγωγικές συνθήκες. Επιπλέον τόνισαν τη σημασία της πιστοποίησης των προϊόντων, της αξιοποίησης επιστημονικών εργαλείων, όπως οι εδαφολογικοί χάρτες, καθώς και της συνεργασίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων και ειδικών κονδυλίων λόγω της κλιματικής κρίσης. Επισήμαναν ακόμη ότι η αναδιάρθρωση θα πρέπει να εξεταστεί σε δύο στάδια: αφενός με τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καλλιεργειών και αφετέρου με τη σταδιακή μετάβαση σε νέες, βιώσιμες καλλιέργειες, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από μονοκαλλιέργειες και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της αγροτικής οικονομίας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προγραμματίζει νέες επισκέψεις σε συνεταιρισμούς σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, με στόχο τη συνεχή επαφή με τους παραγωγικούς φορείς, την ενίσχυση του αγροτικού κόσμου και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού πρωτογενούς τομέα για το μέλλον της περιοχής.