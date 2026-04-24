Στρατηγικές συνεργασίες της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Θεσσαλίας στην Κρήτη

Σειρά σημαντικών θεσμικών και επιχειρησιακών συναντήσεων στην Κρήτη πραγματοποίησε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 16 και 17 Απριλίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της εξωστρέφειας, διεύρυνση συνεργασιών και αξιοποίηση επιτυχημένων πρακτικών που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ακόμη πιο ισχυρού και ανταγωνιστικού αγροδιατροφικού μοντέλου για τη Θεσσαλία.

Στην αποστολή συμμετείχαν ο Διαχειριστής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Θεσσαλίας κ. Γρηγόρης Γκουντόπουλος, η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Σποράδων κα Αμαλία Γραββάνη και ο Διευθυντής της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Θεσσαλίας κ. Σωτήρης Ξύδης.

Κεντρικός σταθμός της επίσκεψης, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, αποτέλεσε η συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης, κατά την οποία συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο Περιφερειών, η σημασία της οργανωμένης προβολής των τοπικών προϊόντων και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν σύγχρονα περιφερειακά σχήματα στην ενίσχυση της αγροδιατροφής, της μεταποίησης, της επιχειρηματικότητας και της σύνδεσής τους με τον τουρισμό.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Νίκος Συριγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κ. Σταύρος Τζεδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας κ. Μιχάλης Βάμβουκας και η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης κα Ειρήνη Χουδετσανάκη.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αναδείχθηκε ιδιαίτερα η εμπειρία της Κρήτης ως ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα περιφερειακής στρατηγικής στον αγροδιατροφικό τομέα. Η λειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης, η οργανωμένη προώθηση των ποιοτικών τοπικών προϊόντων, η σύνδεση της παραγωγής με τη γαστρονομία και τον τουρισμό καθώς και η συγκρότηση μίας ενιαίας και αναγνωρίσιμης περιφερειακής ταυτότητας, αποτέλεσαν βασικά σημεία αναφοράς για τη Θεσσαλία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο η αγροδιατροφή μπορεί να μετατραπεί σε ολοκληρωμένο αναπτυξιακό εργαλείο για μια Περιφέρεια όταν συνδυάζει ποιότητα, οργάνωση, εξωστρέφεια, συνέργειες και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό.

Το παράδειγμα της Κρήτης ανέδειξε στην πράξη ότι η επιτυχία Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν προκύπτει μόνο από την αξία των προϊόντων αλλά και από τη δυνατότητα συλλογικής εκπροσώπησης, αποτελεσματικής προβολής και διασύνδεσης με νέες αγορές και νέες εμπειρίες κατανάλωσης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της Αναπτυξιακής Κρήτης κ. Αριστείδη Φραγκάκη, με αντικείμενο τη λειτουργία και τον ρόλο ενός οργανωμένου αναπτυξιακού φορέα στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και της περιφερειακής οικονομίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη διαχείριση αναπτυξιακών εργαλείων, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στη σύνδεση των φορέων της αγοράς με χρηματοδοτικές δυνατότητες και στη διαμόρφωση σταθερών δομών που μπορούν να υποστηρίξουν μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη.

Ακολούθησε συνάντηση με τη διοίκηση και τα στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου με τη συμμετοχή του Διευθυντή κ. Ευάγγελου Κουτάντου, της Συντονίστριας του CLLD/LEADER κας Αμαλίας Ταβλαδωράκη και του συμβούλου κ. Νίκου Μηλιαράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης LEADER/CLLD, η σημασία της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τα εργαλεία που μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά την ύπαιθρο, τις μικρές επιχειρήσεις και τις τοπικές παραγωγικές δομές.

Η εμπειρία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου κατέδειξε τη σημασία της μεθοδικής ωρίμανσης παρεμβάσεων, της τεχνικής υποστήριξης, της τοπικής δικτύωσης και της συστηματικής συνεργασίας για την επιτυχή υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων με πραγματικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Για τη Θεσσαλία, η ανταλλαγή αυτής της τεχνογνωσίας αποκτά ιδιαίτερη αξία σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις στην περιφέρεια είναι επίκαιρη.

Σημαντικός σταθμός της αποστολής ήταν και η συνάντηση με τον Πρόεδρο του Wines of Crete κ. Στέλιο Ζαχαριουδάκη, μέσα από την οποία παρουσιάστηκε ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα συλλογικής δράσης και εξωστρεφούς προώθησης ενός περιφερειακού παραγωγικού κλάδου. Το Wines of Crete ανέδειξε πώς η συνεργασία των οινοποιών, ο κοινός σχεδιασμός δράσεων και η ενιαία στρατηγική προβολής μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά την αναγνώριση ενός προϊόντος, να βελτιώσουν τη θέση του στην αγορά και να το συνδέσουν αποτελεσματικά με την τουριστική εμπειρία και τη γαστρονομική ταυτότητα ενός τόπου.

Μέσα από την κρητική εμπειρία αναδείχθηκε η σημασία της οργανωμένης προβολής, της εκπαίδευσης επαγγελματιών και καταναλωτών, των γευσιγνωσιών, των εκθέσεων, των ψηφιακών εργαλείων και της συνολικής ανάδειξης του προϊόντος ως στοιχείου της τοπικής πολιτιστικής και παραγωγικής φυσιογνωμίας. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσσαλία, η οποία διαθέτει ισχυρά προϊόντα, σημαντική αγροτική βάση και μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάδειξης και δικτύωσης.

Τα συμπεράσματα της αποστολής επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα απαιτεί σύγχρονο σχεδιασμό, συνεργασίες, μεταφορά τεχνογνωσίας, θεσμικά εργαλεία και σταθερή επένδυση στην ποιότητα και την εξωστρέφεια. Η Θεσσαλία διαθέτει όλα τα απαραίτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον αγροδιατροφικό χάρτη της χώρας, αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων Περιφερειών και προσαρμόζοντάς την στις δικές της ανάγκες και δυνατότητες.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια για τη στήριξη των παραγωγών, των επιχειρήσεων και των τοπικών προϊόντων, επενδύοντας σε συνεργασίες με ουσία, σε δράσεις με προοπτική και σε μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το μέλλον της θεσσαλικής αγροδιατροφής.