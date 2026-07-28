Συγκροτήθηκε η νέα Επιτροπή Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας

Στη συγκρότηση της νέας Επιτροπής Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, κατά τη συνεδρίασή του στις 27-7-2026, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 5314/2026. Παράλληλα, ενέκρινε τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς τη νέα Επιτροπή, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον, τον πρωτογενή τομέα και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό.

Η νέα Επιτροπή αποτελεί ένα εξειδικευμένο συλλογικό όργανο, το οποίο θα εισηγείται και θα λαμβάνει αποφάσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος, για ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για τη Θεσσαλία, όπως η περιβαλλοντική προστασία, η αγροτική ανάπτυξη, η διαχείριση φυσικών πόρων και ο αναπτυξιακός προγραμματισμός.

Πρόεδρος της 9μελούς Επιτροπής ορίστηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης.

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:

Από την πλειοψηφία

Τακτικά μέλη

· Κωνσταντίνος Μπαρμπούτης, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

· Χρήστος Γκουρομπίνος, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας

· Ιωάννης Αναστασίου, Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επενδύσεων

· Αθανάσιος Ξάφος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δια Βίου Μάθησης

· Δημήτριος Δαλαμάγκας, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

Αναπληρωματικά μέλη

· Δημήτριος Τσέτσιλας, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας

· Αριστείδης Κολιός, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

· Απόστολος Καναβός, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ

· Αμαλία Γραβάνη, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Τουρισμού, Πολιτισμού, Ακτοπλοϊκής Σύνδεσης και Συγκοινωνιών Σποράδων

· Νικόλαος Ντίτορας, Αντιπεριφερειάρχης Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας

Από τη μειοψηφία

Τακτικά μέλη

· Δημήτριος Σοφολόγης

· Ορέστης Ψάχουλας

· Ελισάβετ Χατζηγάκη

Αναπληρωματικά μέλη

· Τάνια Δόκου

· Ιωάννης Τέας

· Βασίλης Πινακάς

Κατά την ίδια συνεδρίαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης την επιχορήγηση για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και των Τμημάτων Υπαγωγής του για το έτος 2026.

Η χρηματοδότηση αφορά την ετήσια συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων και των πλωτών μέσων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου και των υπαγόμενων Λιμενικών Τμημάτων, καθώς και την προμήθεια πέντε κρυπτογραφημένων πομποδεκτών VHF-UHF, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου για την ενίσχυση του συντονισμού της Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα ενόψει επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να στηρίζει τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής που διασφαλίζουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ναυσιπλοΐας και του φυσικού περιβάλλοντος.