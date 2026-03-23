Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διακρατική συνάντηση του έργου DAPHNE στο Elk της Πολωνίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στην 4η διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου DAPHNE (Decarbonising healthcare in EU regions), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Elk της Πολωνίας στις 18 και 19 Μαρτίου 2026.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από νοσοκομεία και οργανισμούς υγείας από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, αναδεικνύοντας τον ρόλο του τομέα της υγείας στην επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης και της απανθρακοποίησης.

Ειδικότερα, το Provincial Specialised Healthcare Complex for Lung Diseases στην Wolica της Πολωνίας παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σύνολο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης κτιρίων (BMS), καθώς και δράσεις βιώσιμης διαχείρισης νερού και αποβλήτων, οδηγώντας σε σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Αντίστοιχα, το University Clinical Hospital του Pomeranian Medical University στο Szczecin (Πολωνία) παρουσίασε δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η προώθηση ηλεκτροκίνησης, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η προσέγγιση του Saint John’s Clinic στο Βέλγιο, το οποίο υλοποιεί στοχευμένα έργα κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης διαχείρισης πόρων, όπως η βελτιστοποίηση της διαλογής αποβλήτων, η μείωση χρήσης αναλώσιμων υλικών και η επαναχρησιμοποίηση ιατρικού εξοπλισμού, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ του Careggi University Hospital στην Τοσκάνη και της δημόσιας εταιρείας κοινής ωφέλειας πολλαπλών υπηρεσιών Plures, η οποία δραστηριοποιείται στην κεντρική Τοσκάνη της Ιταλίας και παρέχει υπηρεσίες ενέργειας, ύδρευσης και διαχείρισης αποβλήτων. Η συνεργασία αυτή, μέσω μνημονίου συνεργασίας, στοχεύει στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, με έμφαση στα επικίνδυνα μολυσματικά απόβλητα, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Από την Ουκρανία, το Central City Clinical Hospital of Ivano-Frankivsk παρουσίασε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία σε συνθήκες κρίσης και πολέμου, αναδεικνύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και τη σημασία της προσαρμοστικότητας και της ενίσχυσης των υποδομών.

Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ως μέλος της τοπικής ομάδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο έργο DAPHNE, ανέδειξε την εμπειρία του σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, καθώς και την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων για την ιχνηλασιμότητα και την παρακολούθηση των ροών αποβλήτων. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν πρακτικές βελτιστοποίησης της λειτουργίας των χειρουργείων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης πόρων και την ενίσχυση της αποδοτικότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της οργανωτικής και λειτουργικής καινοτομίας στη μετάβαση προς πιο βιώσιμα νοσοκομειακά συστήματα. Η εμπειρία αυτή συνδέεται άμεσα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις για ορθολογική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και τη μετάβαση προς πιο βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας των νοσοκομείων.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη μελέτης στο Pro-Medica City Hospital καθώς και στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης του Elk, όπου παρουσιάστηκαν έργα ενεργειακής αναβάθμισης, αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και ψηφιοποίησης υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση των νοσοκομειακών υποδομών με τοπικά ενεργειακά συστήματα, αναδεικνύοντας τον ρόλο των πόλεων στη στήριξη της βιώσιμης λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας.

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης περιελάβανε θεματικά εργαστήρια, τα οποία εστίασαν όχι μόνο στην αξιολόγηση και προσαρμογή καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στη διασύνδεσή τους με διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διαμόρφωση πολιτικών που μπορούν να ενσωματώσουν τις αρχές της βιωσιμότητας στον τομέα της υγείας, αξιοποιώντας πόρους από τα Περιφερειακά Προγράμματα και άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, νοσοκομείων και λοιπών εμπλεκόμενων οργανισμών, με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών και την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών που συμβάλλουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των υπηρεσιών υγείας.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα συμμετέχει και αξιοποιεί ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης με στόχο τη μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα υγείας.

Το έργο DAPHNE υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών στο τηλέφωνο 2413506239,359 και στην ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/daphne.