Συμμετοχή της Περιφέρειας στη διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου CLIBUS στη Φινλανδία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στην πρώτη διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου “CLIBUS” το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Imatra της Φινλανδίας στις 11-13 Νοεμβρίου 2025.

Στόχος του έργου CLIBUS είναι η βελτίωση των υφιστάμενων εργαλείων πολιτικής για την καλύτερη υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών κοινοτήτων στην εφαρμογή δράσεων ενεργειακής απόδοσης και μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η εμβάθυνση της συνεργασίας με επιχειρηματικές κοινότητες, όπως βιομηχανικές περιοχές, επιχειρηματικά πάρκα και δίκτυα, προσφέρει στις πόλεις και τις περιφέρειες νέες ευκαιρίες για δράσεις.

Παράλληλα, στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των δημόσιων αρχών να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν τη συμβολή του επιχειρηματικού τομέα, ιδιαίτερα των ΜΜΕ, στην εφαρμογή των στρατηγικών για το κλίμα, διαπεριφερειακής ανταλλαγής και με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων από δεδομένα θέματα που σχετίζονται με δίκτυα, μοντέλα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υποστήριξη, ανάγκες υπηρεσιών και ικανοτήτων των ΜΜΕ για την υλοποίηση δράσεων ευκαιρίες για δράσεις για το κλίμα. ενεργειακής απόδοσης και δυνατότητες αξιοποίησης δεδομένων αναφοράς Περιβαλλοντικών,Κοινωνικών και Διακυβέρνησης (ESG) στη στόχευση δράσεις ενεργειακής απόδοσης. Η συνεργασία CLIBUS είναι ένας ισορροπημένος συνδυασμός νέων περιοχών και προηγούμενης εμπειρίας του προγράμματος από τη Φινλανδία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία και την Ουκρανία.

Το έργο συνδέεται με την Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2021-2027και ειδικότερα με τον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα» που προωθεί την πράσινη μετάβαση, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες, ανάμεσά τους και ενδιαφερόμενοι φορείς της κάθε χώρας, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και προτείνουν αποδοτικές λύσεις ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ξεκίνησε με επίσκεψη σε μονάδα παραγωγής συστημάτων θέρμανσης και ψύξης με τα πάνελ που κατασκευάζονται να διακρίνονται από εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα χάρη στη χρήση γραφίτη έναντι των συμβατικών υλικών.

Ακολούθησε παρουσίαση τοπικής επιχείρησης που παράγει το 100% της τηλεθέρμανσης χρησιμοποιώντας βιολογικές πηγές ενέργειας (βιομάζα) και επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ώστε οι παρευρισκόμενοι να δουν από κοντά την διαδικασία της παραγωγής. Η τοπικά παραγόμενη βιοενέργεια και η αξιοποίηση των υποπροϊόντων της δασικής βιομηχανίας αποτελούν μέρος της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής στρατηγικής της πόλης της Imatra.

Επίσης παρουσιάστηκε ακόμη μία επιχείρηση, η οποία χρησιμοποιεί προηγμέναυλικά νανοτεχνολογίας για την παραγωγή ηλιακών πάνελ αντικαθιστώντας τα κλασικά συστήματα που βασίζονται σε μέταλλα σπάνιων γαιών και τοξικά υλικά. Επιπλέον, στο εργαστήριο για την κοινή θεματική μελέτη, οι εταίροι είχαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου για την καταγραφή και συλλογή δεδομένων από τις επιχειρήσεις σχετικά με την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εφαρμογή πολιτικών για το κλίμα.

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου “EPEKY- Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχήSouthKarelia της Φινλανδίας – Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα”. Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό συμβούλιο της περιοχής SouthKarelia και έχει ως στόχο την παροχή πρακτικών εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση της περιφερειακής ικανότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας στο κλίμα και την ενίσχυση της περιφερειακής ηγεσίας σχετικά με δράσεις για το κλίμα με τις πόλεις να λειτουργούν ως πρότυπα και διαμεσολαβητές για βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το δίκτυο Green Reality, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην περιοχή της SouthKareliaκαι συγκεκριμένα σε Imatra και Lappeenranta. Το δίκτυο απαριθμεί 50 μέλη και βασικός στόχος είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για τα μέλη του, καθώς και για ολόκληρη την περιοχή δράσης. Σημαντική ήταν και η παρουσίαση της εταιρίας παροχής ηλεκτρισμού με τις υπηρεσίες να περιλαμβάνουν την προσωπική εξυπηρέτηση πελατών και την ύπαρξη διαδικτυακής πύλης, όπου οι πελάτες μπορούν να παρακολουθούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τις τάσεις των τιμών. Η επιχείρηση παρέχει συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας με τους πελάτες να μπορούν να διασφαλίσουν ότι η ηλεκτρική τους ενέργεια προέρχεται από υδροηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έκλεισε με τους συμμετέχοντες να αναπτύσσουν έναν ενδιαφέροντα και άκρως εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ τους, με τους εμπλεκόμενους φορείς να δίνουν δυναμικά το παρών, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και απόψεις και συμβάλλοντας στην δημιουργία μιας στέρεης βάσης για μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των εταίρων του σχήματος.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα συμμετέχει σε ευρωπαϊκές δράσεις και υλοποιεί έργα, αξιοποιώντας ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης με στόχο τη μετάβαση σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών στο τηλ. 2413506239,359 και στην ιστοσελίδα: https://www.interregeurope.eu/clibus