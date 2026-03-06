Συνάντηση Αποστόλου με τον Σύλλογο Πασχόντων Θαλασσαιμίας Καρδίτσας

Με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Πασχόντων Θαλασσαιμίας κ. Κωνσταντίνο Νικολάου και τον κ. Σεραφείμ Αρβανίτη, αντιπρόεδρο του Συλλόγου, συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Βαγγέλης Αποστόλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τις δράσεις του Συλλόγου, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη των πασχόντων από θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την πανελλήνια εκδήλωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας που συνδιοργανώνεται με τον Σύλλογο και την Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λίμνη Πλαστήρα στις 8, 9 και 10 Μαΐου 2026, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας. Η εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη Θαλασσαιμία και τη Δρεπανοκυτταρική Νόσο.

Ο κ. Αποστόλου υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την ενημέρωση, την πρόληψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, εκφράζοντας τη διάθεση της Περιφέρειας να συμβάλει σε δράσεις με κοινωνικό και υγειονομικό πρόσημο.