Συνάντηση εργασίας Καραλαριώτου – Παπαδημητρίου για έργα του νομού Μαγνησίας

Συνάντηση εργασίας της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κας Ρένας Καραλαριώτου, με τη Χωρική Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας & Σποράδων, κα Άννα-Μαρία Παπαδημητρίου, πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως, στη Λάρισα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στις περιβαλλοντικές μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων που εκπονεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βόλου και του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς και η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σχετικών παρεμβάσεων.

Παράλληλα, εξετάστηκε η πορεία της μελετητικής προεργασίας για το έργο της επέκτασης του Περιφερειακού Οδικού Άξονα Βόλου προς το Πήλιο. Στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχουν ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συμπληρωματικά στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απαιτούμενη αξιολόγηση του φακέλου ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Από την πλευρά της, η κα Παπαδημητρίου υπογράμμισε ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον ανάδοχο της μελέτης, με στόχο την έγκαιρη και πλήρη υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και την απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας.

«Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και οι υπηρεσίες της εργάζονται μεθοδικά και με ταχύτητα με στόχο να ξεπεραστούν όποια ενδεχόμενα εμπόδια προκαλούν καθυστερήσεις σε αναπτυξιακά έργα. Η συνάντηση μου με την κα Παπαδημητρίου κινήθηκε σε αυτό το πλαίσιο, σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και θέλησης, ώστε να ολοκληρωθούν έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών», σημείωσε η κα Καραλαριώτου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με κοινό στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών, την ομαλή προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής.