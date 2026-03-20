Συνάντηση Καραλαριώτου-Αποστόλου στο Δημαρχείο Στυλίδας

Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Στυλίδας κ. Γιάννη Αποστόλου πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, κατά την επίσκεψή της στο Δημαρχείο Στυλίδας.

Η κα Καραλαριώτου, στο πλαίσιο των επαφών της με Δημάρχους των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ενημερώθηκε αναλυτικά από τον κ. Αποστόλου για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο Στυλίδας, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την προώθηση λύσεων σε κρίσιμα θέματα της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμαρχος Στυλίδας αναφέρθηκε ιδιαιτέρως σε ζητήματα ύδρευσης και άρδευσης, σε παρεμβάσεις αναπλάσεων και δημιουργίας πολιτιστικών πάρκων, καθώς και στα προβλήματα που ανακύπτουν στην ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου.

Επιπλέον, παρουσίασε τον συνολικό σχεδιασμό των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα οποία –όπως σημείωσε– αναμένεται να αλλάξουν ουσιαστικά την εικόνα του Δήμου Στυλίδας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σημαντικό έργο του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών της Φθιώτιδας.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας κ. Ιωάννης Πρεμέτης, ο οποίος, μαζί με τον Δήμαρχο, παρουσίασαν αναλυτικά το σύνολο των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το έργο αφορά την αναβάθμιση της εμπορικής δραστηριότητας στο λιμάνι της Στυλίδας, την ενίσχυση της επιβατικής κίνησης στα λιμάνια Αγίου Κωνσταντίνου, Αρκίτσας και Γλύφας, καθώς και τη συνολική αναβάθμιση της ναυτιλιακής, τουριστικής και αλιευτικής δραστηριότητας, με παρεμβάσεις σε αλιευτικά καταφύγια σε όλη την περιοχή.

Ο Δήμαρχος Στυλίδας, αφού στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπειρία της κας Καραλαριώτου στη διαχείριση ζητημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ευχαρίστησε για την επίσκεψή της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμών, με κοινό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Παράλληλα, έθεσε ζητήματα προς άμεση επίλυση που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την υποδοχή και την αναλυτική ενημέρωση, τονίζοντας: «Ο κοινός βηματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βασικό θεμέλιο προόδου και ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Μέσα από τη στενή, δια ζώσης συνεργασία, μπορούμε να καταγράφουμε τις ανάγκες και να εστιάζουμε στα κρίσιμα ζητήματα, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική επίλυσή τους, προς όφελος των πολιτών».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο των λιμενικών υποδομών, σημειώνοντας: «Το μεγάλο έργο που εξελίσσεται στις λιμενικές υποδομές της Φθιώτιδας είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε ώστε να προχωρήσει με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς».