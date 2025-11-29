Συνάντηση Κουρέτα με τη Διευθύντρια Δ.Ε. Καρδίτσας Ελ. Ξυνοπούλου

Μια ιδιαίτερα ουσιαστική και γόνιμη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα και της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καρδίτσας και Προέδρου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας», κας Ελένης Ξυνοπούλου. Στη συζήτηση παρευρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Ισότητας κ. Βασίλης Σίμος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον ρόλο των δομών που υπηρετούν τη γνώση, με ιδιαίτερη αναφορά στη λειτουργία και την αναπτυξιακή προοπτική της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λάρισας. Σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης, αναδείχθηκαν ανάγκες και προτεραιότητες που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτριος Κουρέτας επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ισχυρή του ευαισθησία και την προσωπική του δέσμευση στα ζητήματα παιδείας και πολιτισμού, τονίζοντας πως η Περιφέρεια στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την πρόσβαση όλων σε ποιοτικές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υπηρεσίες.