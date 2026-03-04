Συνάντηση πλημμυροπαθών και πληγέντων κτηνοτρόφων με τον Αντιπεριφερειάρχη Δημ. Τσέτσιλα

Εκπρόσωποι των πλημμυροπαθών και πληγέντων κτηνοτρόφων από τις θεομηνίες Daniel και Elias συναντήθηκαν με τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτριο Τσέτσιλα, παρουσία του Γενικού Διευθυντή της ΔΑΟΚ Περιφέρειας Θεσσαλίας Δημήτρη Σταυρίδη, προκειμένου να συζητήσουν την ανάγκη αποκατάστασης της αδικίας που αφορά τους κτηνοτρόφους οι οποίοι απώλεσαν το ζωικό τους κεφάλαιο κατά τη διάρκεια των ανωτέρω θεομηνιών.

Κατά τη συνάντηση τονίστηκε με έμφαση ότι, σε αντίθεση με τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από επιζωοτίες — όπως η πανώλη και η ευλογιά των αιγοπροβάτων — οι πλημμυροπαθείς παραγωγοί αποζημιώθηκαν με σαφώς χαμηλότερο ποσό ανά ζώο, ήτοι 150 ευρώ έναντι 220 ευρώ που καταβλήθηκαν στους πληγέντες από επιζωοτίες. Επιπλέον, δεν έλαβαν καμία οικονομική ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος, σε αντίθεση με τους κτηνοτρόφους των επιζωοτιών, στους οποίους χορηγήθηκε ενίσχυση ύψους 70 ευρώ ανά ζώο. Η διαφοροποίηση αυτή συνιστά προφανή άνιση μεταχείριση και έχει οδηγήσει σε συνθήκες έντονης οικονομικής πίεσης και σοβαρής ασφυξίας για πολλές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Θεσσαλίας, απειλώντας τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Επιπλέον, ενώ στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.2 εκδόθηκαν αποφάσεις διοικητικού ελέγχου τον Απρίλιο και τον Ιούνιο 2025, με τις οποίες καθορίζονταν αναλυτικά τα επιλέξιμα ποσά δημόσιας δαπάνης για κάθε δικαιούχο – με ποσοστό στήριξης ρητά ορισμένο έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών – και ενώ στις 8 Δεκεμβρίου 2025 εκδόθηκε η πρώτη απόφαση ένταξης πράξεων με 114 ενταγμένες πράξεις, τα τελικά ποσά δημόσιας δαπάνης επαναπροσδιορίστηκαν μετά από έλεγχο σώρευσης με τις αποζημιώσεις του ad hoc προγράμματος «Daniel» και του ΕΛΓΑ. Ως αποτέλεσμα, οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις εμφανίζονται δραματικά μειωμένες σε σχέση με τα αρχικώς ανακοινωθέντα ποσά, γεγονός που ανατρέπει τον προγραμματισμό των παραγωγών και δυσχεραίνει την επανεκκίνηση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι λόγω της απώλειας παραγωγής εξαιτίας των θεομηνιών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν έχει μέχρι σήμερα μεριμνήσει για την αναπλήρωση των σχετικών απωλειών, με συνέπεια οι κτηνοτρόφοι να χάνουν επιπλέον ποσά από τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα έχει ήδη αναδειχθεί από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος από τον Δεκέμβριο έχει αποστείλει σχετικές επιστολές προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα.