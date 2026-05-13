Συνάντηση Σχοινά με Κουρέτα για ζητήματα του πρωτογενούς τομέα

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε σήμερα στο ΥΠΑΑΤ ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, στο πλαίσιο της συνεργασίας για τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τη διαχείριση των ζωονόσων, τις αποζημιώσεις παραγωγών και κτηνοτρόφων, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και τις ανάγκες στήριξης της αγροτικής παραγωγής στη Θεσσαλία.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις και αιτήματα της Περιφέρειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και άλλων επιζωοτιών, στην απλοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζωονόσων, καθώς και στη στήριξη των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέφρασε τη βούλησή του για στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να προωθηθούν ρεαλιστικές και αποτελεσματικές λύσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των ανθρώπων της παραγωγής.

Τέλος, ο κ. Σχοινάς αποδέχτηκε την πρόταση του κ. Κουρέτα να επισκεφθεί άμεσα τη Θεσσαλία και να έχει επιτόπια εικόνα των ζητημάτων που ετέθησαν στη σημερινή συνάντηση.