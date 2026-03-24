Συναγερμός από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για “φιλανθρωπικές” απάτες

Τη προσοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας σε περιστατικά απόπειρα εξαπάτησης ενόψει εορτών συνιστά η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, η οποία τονίζει ότι επιτήδειοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το κλίμα καλοσύνης των ημερών.

Αναλυτικά, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας σημειώνει: ‘Κατά την περίοδο των Αγίων Ημερών του Πάσχα παρατηρείται συχνά αύξηση των περιστατικών απόπειρας εξαπάτησης, καθώς επιτήδειοι εκμεταλλεύονται το κλίμα καλοσύνης και αλληλεγγύης που επικρατεί. Συνήθως εμφανίζονται ως δήθεν εκπρόσωποι φιλανθρωπικών οργανώσεων ή πωλητές πασχαλινών που ισχυρίζονται ψευδώς ότι προσφέρουν τα έσοδα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς

Παράλληλα, αυξάνονται και οι ηλεκτρονικές απάτες μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων ή ιστοσελίδων που αποσκοπούν στο να εκμεταλλευτούν το φιλάνθρωπο αίσθημα. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, επιβεβαίωση της αξιοπιστίας κάθε αιτήματος και αποφυγή κοινοποίησης προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων, ώστε οι πολίτες να προστατευτούν και να γιορτάσουν με ασφάλεια αυτές τις σημαντικές ημέρες.

Η ΔΔΕ Μαγνησίας ενημερώνει σχετικά με απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης Διευθυντών και εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς. Σε αυτά, κατά βάση, ζητούνται στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και καταθέσεις χρηματικών ποσών με στόχο, δήθεν, να αποδοθούν σε αγαθοεργίες.

Σε περίπτωση που η απόπειρα εξαπάτησης στρέφεται προς Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων, η ΔΔΕ Μαγνησίας παρακαλεί για τη σχετική άμεση έγγραφη ενημέρωσή της.

Σε κάθε περίπτωση εφιστούμε την προσοχή και τονίζουμε τη σπουδαιότητα της άμεσης αντίδρασης σε αυτές τις απόπειρες».

