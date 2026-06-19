Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Νέο Διοικητήριο στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου, στις 26 Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Νόμου 5056/2023 και ισχύει, θα λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (υβριδική) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί των αποτελεσμάτων λειτουργίας της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την επεξεργασία του νέου (επικαιροποιημένου) Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και σχέδιο Κανονισμού προς συζήτηση και ψήφιση (εξ αναβολής κατόπιν αιτήματος Επικεφαλής «Συμμαχίας Υπέρ των Πολιτών»).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Τσαγανού-Βασιλικού Χρυσούλα, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 2ο : Απολογισμός πεπραγμένων Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας 01.01.2024 – 30.06.2026 (δεν λαμβάνεται Απόφαση).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Τσαγανού-Βασιλικού Χρυσούλα, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ) Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2026.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 4ο : 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 5ο : Γνωμοδότηση επί του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 6ο : Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση οδού Βραγκιανά – Ρόγκια (όρια Ν. Ευρυτανίας προς Κέδρα)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση για την έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Λαρισαίων και Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Π.ΟΜ.Α.μεΑ.) Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κομήτσα Ανδριάνα, Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας.

ΘΕΜΑ 8ο : Νέα εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο περί καθορισμού διαδικασιών συμμετοχής παιδιών του προσωπικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026 καθώς και καθορισμός διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εξόφληση δαπάνης της εν λόγω συμμετοχής. Η εισήγηση αφορά και τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ήτοι ΠΕ Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Σποράδων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 9ο : Αίτημα έγκρισης σκοπιμότητας που αφορά τη συνδιοργάνωση για το 3ο Περιφερειακό Συνέδριο Σπανίων Παθήσεων στη Λάρισα τον Οκτώβριο του 2026.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Αποστόλου Ευάγγελος, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 10ο : Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Υγεία.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Αποστόλου Ευάγγελος, Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 11ο : Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην Έκθεση “OPAP Marathon EXPO” από 04-11-2026 έως 07-11-2026.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σουλούκος Σωτήριος , Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2026 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σουλούκος Σωτήριος , Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 13ο : Τροποποίηση της αρ. 23 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, «ΘΕΜΑ 8: Ορισμός αρμόδιας Διεύθυνσης και Σύσταση Ομάδας Υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για την προβολή και προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Θεσσαλίας, (Πρακτικό 04/06-02-2025) ΑΔΑ: Ψ4ΧΣ7ΛΡ-ΝΧΠ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Τσέτσιλας Δημήτριος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 14ο : Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 2026 Π.Ε. Τρικάλων – Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σίμος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 15ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και δράσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων έτους 2026.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Σίμος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεθνή

εμπορική έκθεση κρουαζιέρας Seatrade Med 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Las Palmas των Καναρίων Νήσων της Ισπανίας, για το έτος 2026.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. Κουρέτας Δημήτριος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.

Σελίδα μετάδοσης:https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/8555