Συνεργασία για την Αυτοδιοίκηση στη συνάντηση Καραλαριώτου – Σακκά στα Τρίκαλα

Με βασικό γνώμονα την ενίσχυση της συνεργασίας, ώστε αυτή να αποφέρει ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κ. Ρένας Καραλαριώτου με τον Δήμαρχο Τρικκαίων και Πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Νίκο Σακκά.

Το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου 2026 η Γενική Γραμματέας επισκέφθηκε το Δημαρχείο Τρικκαίων, στο πλαίσιο των επισκέψεών της σε όλους τους Δήμους των δύο Περιφερειών, με στόχο την άμεση ενημέρωση και τη στενότερη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Σακκάς, καλωσορίζοντας την κ. Καραλαριώτου, τόνισε τη συνεχή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των δύο θεσμικών φορέων και υπογράμμισε τη σημασία της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν διευθυντές υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και ο Γεν. Διευθυντής Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Κώστας Παππάς. Παράλληλα, ο κ. Σακκας αναφέρθηκε στη μεγάλη εμπειρία της κ. Καραλαριώτου σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από την πλευρά της, η κ. Καραλαριώτου έθεσε ως βασικό στόχο της θητείας της «να είμαστε χρήσιμοι και παραγωγικοί», δίνοντας τον τόνο της επίσκεψής της. Με βάση την ενημέρωση που είχε από τον Δήμαρχο Τρικκαίων, χαρακτήρισε σημαντικά τα έργα που υλοποιούνται στον Δήμο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, με στόχο την επίλυση ζητημάτων και την προώθηση σημαντικών θεμάτων για τις τοπικές κοινωνίες.

Τόνισε, επίσης, ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της – όπως το περιβάλλον, τα θέματα προσωπικού και η χωροταξία – μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην υποστήριξη του έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών της.

Ακολούθησε συζήτηση για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του δήμου Τρικκαίων.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από την πλευρά του Δήμου Τρικκαίων ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Θωμάς Παπασίκας και οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Κοινωνικής Μέριμνας κ. Στυλιανή Πελίγκου, Πολεοδομίας κ. Μαροξένια Πλιάτσικα, Τεχνικών Έργων κ. Θεοδώρα Σαργιώτη και Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Απόστολος Καλούσιος.

Από το γραφείο Τύπου