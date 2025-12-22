Συνεχίζονται οι εξετάσεις για την έκδοση αδειών οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων

Συνεχίζεται το πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τους Δήμους, για την έκδοση αδειών οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων στις έδρες των δήμων και στις μεγαλύτερες κοινότητες, με στόχο τη διευκόλυνση του αγροτικού κόσμου της περιοχής μας.

Στις 8 Δεκεμβρίου διοργανώθηκαν με επιτυχία εξετάσεις στην Αγιά, στις οποίες συμμετείχαν 112 παραγωγοί, εκ των οποίων οι 101 εξετάστηκαν επιτυχώς. Στις 18 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις στο Ομόλιο, με τη συμμετοχή 56 παραγωγών, εκ των οποίων οι 53 επιτυχώς απέκτησαν την άδεια.

Από την Περιφέρεια παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΟΚ Θεσσαλίας Δρ. Δημήτρης Σταυρίδης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γεωργικών Μηχανημάτων και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού κ. Βασίλης Σπανός, καθώς και άλλα υπηρεσιακά στελέχη.

Η επιτυχής διοργάνωση των εξετάσεων έγινε με τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής Αγιάςκαι ιδιαίτερα του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείαςκ. Αστέριου Έξαρχου και με την πολύτιμη συμβολή της κ. Μαρίας Χαλκιά και της κ. Μαρίας Αλή-Χαν από το ΚΕΠ του Δήμου.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναδεικνύουν τη σημασία του προγράμματος: πολλοί παραγωγοί, που για χρόνια είτε λόγω απόστασης, είτε εξαιτίας άλλων αντικειμενικών δυσκολιών, είτε από αμέλεια, χρησιμοποιούσαν αγροτικά οχήματα χωρίς άδεια, κατάφεραν πλέον να την αποκτήσουν.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπενθυμίζει πως η ασφαλής και υπεύθυνη χρήση των αγροτικών οχημάτων και του συνοδευτικού εξοπλισμού απαιτεί υψηλό επαγγελματισμό από όλους τους παραγωγούς. Τα ατυχήματα στον αγροτικό τομέα είναι συχνά και συχνά σοβαρά, γι’ αυτό η τήρηση των κανόνων ασφαλείας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, χωρίς καμία παραχώρηση.