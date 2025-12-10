Συστάσεις από την Περιφέρεια για την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλία

Με βάση την εξέλιξητων καταγραφών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παρατηρούνται τα εξής:

Οι συγκεντρώσεις των ρύπων και κυρίως των σωματιδιακών (PM 10 &PM 2,5 ) εξακολουθούν να εμφανίζονται υψηλές, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κυκλοφορία των οχημάτων (κυρίως τις πρωϊνές ώρες και κατά τις ώρες λειτουργίας της αγοράς), την καύση στερεών καυσίμων(τζάκια, ξυλόσομπες), κατά κανόνα από 18:00 μέχρι 24:00 και εν μέρει στη λειτουργία βιομηχανικών μονάδων. Η σωματιδιακή ρύπανση δεν περιορίζεται στο αστικό κέντρο αλλά παρουσιάζει αξιοσημείωτες συγκεντρώσεις και στην περιφέρεια των πόλεων όπως καταγράφονται στις μετρήσεις των αντίστοιχων σταθμών. Η ατμοσφαιρική ρύπανση εμφανίζει,επίσης, ιδιαίτερες εξάρσεις κατά τη διάρκεια των αργιών, λόγω χρήσης τζακιών και γενικότερα της καύσης των στερεών καυσίμων.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς τους πολίτες, παραμένουν σε ισχύ. Πιο συγκεκριμένα, υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:

Οι ευάλωτες ομάδες, τα άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά προβλήματα, συνίσταται να περιορίσουν επίπονες δραστηριότητες σε χρονικά διαστήματα που οι συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων παρουσιάζουν εξάρσεις. Οι χρήστες των ΙΧ, καλό να αποφεύγουν τη χρήση τους, όταν δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος, ειδικά στα αστικά κέντρα και να προτιμούν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι πολίτες που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα για τη θέρμανσή τους, συνιστάται να επιλέγουν στερεά καύσιμα κατάλληλης ποιότητας. Οι ιδιοκτήτες τζακιών να περιορίσουν κατά το δυνατόν τη χρήσητους και εφόσον έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τη χρήση άλλου μέσου θέρμανσης.

Σκοπός όλων μας είναι να συμβάλλουμε κατά το δυνατόν στον περιορισμό των αιτιών που προκαλούν την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη βλάβη της υγείας των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Στους πολίτες της Θεσσαλίας συνίσταται να παρακολουθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://airthess.thessaly.gov.gr/ που αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας και να ενημερώνονται σχετικά για την ύπαρξη τυχόν ρύπων.