Σχέδιο της Περιφέρειας για την ποιότητα του αέρα στην Θεσσαλία

Η Περιφερειακή Αρχή της Θεσσαλίας έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εκπόνησης Σχεδίου για την Ποιότητα του Αέρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/2881, που αφορά πολιτικές και μέτρα για τη συμμόρφωση με οριακές τιμές, τιμές στόχους και υποχρεώσεις μείωσης της μέσης έκθεσης, όπου αυτές απαιτούνται.

Το Σχέδιο για την Ποιότητα του Αέρα στη Θεσσαλία δεν αποτελεί μελλοντική πρόθεση αλλά ήδη εξελισσόμενη διαδικασία, βασισμένη σε έγκυρα δεδομένα, επιστημονική τεκμηρίωση, θεσμική διαβούλευση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, στην σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για θέματα Περιβάλλοντος κ. Φ. Λαμπρινίδης, απαντώντας σε ερώτηση του περιφερειακού συμβούλου κ. Ράπτη.

Τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα καταρτίζονται όταν παρατηρούνται υπερβάσεις οριακών τιμών ή τιμών στόχων και πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και, σε κάθε περίπτωση, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παράλληλα, η Οδηγία προβλέπει συγκεκριμένους στόχους ποιότητας δεδομένων και απαιτήσεις ως προς τον δείκτη μέσης έκθεσης, γεγονός που καθιστά την εγκυρότητα και πληρότητα των μετρήσεων απολύτως προαπαιτούμενο για κάθε ουσιαστικό σχεδιασμό.

«Για τον λόγο αυτό, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, η Περιφερειακή Αρχή έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη διασφάλιση αξιόπιστων, ποιοτικά ελεγμένων και πλήρως βαθμονομημένων δεδομένων. Από το 2025, για πρώτη φορά, λειτουργούν και οι 38 αναλυτές στους 8 σταθμούς παρακολούθησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πλήρως συντηρημένοι και βαθμονομημένοι, παρέχοντας έγκυρα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η επίτευξη των στόχων ποιότητας δεδομένων αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται το Σχέδιο για την Ποιότητα του Αέρα», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας -ΥΠΑΑΤ

Το «πράσινο φως» άναψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στην εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας, Δημήτρη Τσέτσιλα για την υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απώτερο στόχο την κλινική επιτήρηση και την εργαστηριακή διερεύνηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την ευλογιά του προβάτου εξουσιοδοτώντας τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, για την υπογραφή του.