Τα εμπορικά Επιμελητήρια της Θεσσαλίας στο εταιρικό σχήμα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

Πραγματοποιήθηκε προ ημερών η Συνέλευση των Εταίρων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας AMKE, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα και τη συμμετοχή του Διαχειριστή κ. Γρηγόρη Γκουντόπουλου, του Διευθυντή κ. Σωτήρη Ξύδη και της Νομικής Συμβούλου κας Ευσταθίας Λυριστή.

Στη συνέλευση εκπροσωπήθηκαν οι ακόλουθοι εταίροι:

– Περιφέρεια Θεσσαλίας

– Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

– Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

– Δήμος Παλαμά

– Δήμος Λάρισας

– Δήμος Τεμπών

– Δήμος Ελασσόνας

– Δήμος Ρήγα Φεραίου

– Δήμος Μετεώρων

– Δήμος Καρδίτσας

– Δήμος Κιλελέρ

– Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

– Δήμος Αγιάς

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ομόφωνα επιβεβαιώνοντας το κοινό πνεύμα συνεργασίας, συνεννόησης και αναπτυξιακού προσανατολισμού που διέπει τη λειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η έγκριση της συμμετοχής των τεσσάρων (4) Εμπορικών Επιμελητηρίων της Θεσσαλίας στο εταιρικό σχήμα της Σύμπραξης, μια εξέλιξη που ενισχύει ουσιαστικά τον θεσμικό αναπτυξιακό και εξωστρεφή χαρακτήρα της.

Η ένταξη των Επιμελητηρίων κρίθηκε κομβικής σημασίας καθώς ενδυναμώνει τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, δημιουργώντας νέες δυνατότητες συνεργειών για την παραγωγή, την τυποποίηση, τη διακίνηση, την προβολή και την εξαγωγική προώθηση των θεσσαλικών προϊόντων.

Η συμμετοχή τους αναμένεται να συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό παραγωγής και αγοράς, στην προώθηση κοινών δράσεων branding και προβολής, στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των δικτύων των Επιμελητηρίων, καθώς και στη διεύρυνση των συνεργασιών με επιχειρήσεις, επενδυτικούς και εξαγωγικούς φορείς.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης έγινε επίσης αναλυτική ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, τη θεσμική και αναπτυξιακή σκοπιμότητά της, καθώς και για τον γενικό σχεδιασμό των επόμενων δράσεών της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους καταστατικούς στόχους της Σύμπραξης αλλά και στις προτεραιότητες που διαμορφώνονται το επόμενο διάστημα για την υποστήριξη της θεσσαλικής αγροδιατροφής μέσα από ένα σύγχρονο και συνεργατικό πλαίσιο δράσης.

Παρουσιάστηκαν τα θέματα που αφορούν στη συμμετοχή της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης σε ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα, με αναφορά τόσο στα εν εξελίξει έργα, όσο και στις μελλοντικές δυνατότητες υποβολής νέων προτάσεων. Όπως επισημάνθηκε, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια, τη δικτύωση, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη συνολική αναπτυξιακή δυναμική της Σύμπραξης, προσφέροντας πρόσθετα οφέλη για τους εταίρους και για την τοπική οικονομία συνολικά.

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε και η παρουσίαση της εταιρικής ταυτότητας και του λογοτύπου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ως βασικών στοιχείων της δημόσιας εικόνας και της αναγνωρισιμότητάς της. Η διαμόρφωση μιας ενιαίας και σύγχρονης ταυτότητας θεωρείται κρίσιμο βήμα για τη συνεκτική προβολή της Σύμπραξης, την ενίσχυση του αποτυπώματός της στις συνεργασίες και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, καθώς και για τη συνολική ανάδειξη της θεσσαλικής αγροδιατροφής σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η συνέλευση επιβεβαίωσε ότι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Θεσσαλίας εισέρχεται σε μια νέα περίοδο διεύρυνσης και οργανωτικής ενίσχυσης με σαφή στρατηγικό προσανατολισμό τη σύνδεση της παραγωγής με την αγορά, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προβολή των θεσσαλικών προϊόντων και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου αγροδιατροφικής ανάπτυξης προς όφελος της Θεσσαλίας.

Η ομόφωνη έγκριση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποτυπώνει την κοινή βούληση των εταίρων να στηρίξουν ενεργά έναν ισχυρό θεσμό συνεργασίας που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης εξωστρέφειας και προστιθέμενης αξίας για τον πρωτογενή τομέα και την οικονομία της Θεσσαλίας συνολικά.