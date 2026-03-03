Τα ονόματα των Γεωργίου Ι. Κατσίγρα και Δημητρίου Αθ. Παλιούρα σε αμφιθέατρα του Τμήματος Ιατρικής στη Λάρισα

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Αρ. Ζιμπής “σας προσκαλεί στην επίσημη τελετή ονοματοδοσίας των δύο μικρών αμφιθεάτρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:00 στο μεγάλο αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του Τμήματος Ιατρικής στη Βιόπολη της Λάρισας.

Με την κίνηση αυτή, το Τμήμα Ιατρικής επιδιώκει να τιμήσει τη μνήμη και τη διαχρονική προσφορά δύο προσωπικοτήτων που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην πόλη της Λάρισας:

Αμφιθέατρο «Γεώργιος Ι. Κατσίγρας»: Ο Γεώργιος Ι. Κατσίγρας (1914-1998) υπήρξε κορυφαίος ιατρός, χειρουργός και ανθρωπιστής, ευρύτερα γνωστός για τη σπουδαία προσφορά του στην επιστήμη αλλά και στον πολιτισμό. Στην εποχή του υπήρξε επιστημονικά πρωτοπόρος και αναβάθμισε ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του τόπου μας. Επιπλέον, υπάρχει άρρηκτη σχέση μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής και του ιατρού Γ. Ι. Κατσίγρα, καθώς, η πρώην Κλινική Κατσίγρα, -η οποία έχει περιέλθει στην περιουσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποτέλεσε την πρώτη έδρα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1990-2008) και συνεχίζει να στεγάζει μέρος των δραστηριοτήτων του. Το επιστημονικό αποτύπωμα του Γ.Ι. Κατσίγρα συμπληρώνεται από τη δωρεά τής προσωπικής του συλλογής χειρουργικών εργαλείων, η οποία θα κοσμεί σύντομα το Μουσείο του Τμήματος Ιατρικής.

Αμφιθέατρο «Δημήτριος Αθ. Παλιούρας»: Ο Δημήτριος Αθ. Παλιούρας (1906-1992)δεν υπήρξε απλώς ένας επιτυχημένος ιατρόςαλλά μια προσωπικότητα που συνέδεσε το όνομά της με την πόλη της Λάρισας.Η κυριότερη αιτία της τιμής αυτής είναι η καθοριστική συμβολή του στην ίδρυση της Ιατρικής Σχολής της Λάρισας:ήδη από το Νοέμβριο του 1972, ως Πρόεδρος του Μορφωτικού και Επιστημονικού Συλλόγου Λάρισας «ΑΡΙΣΤΕΥΣ», υπέβαλε αναφορά στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Υπηρεσιών με την οποίαεισηγήθηκε τη δυνατότητα οι κλινικές του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Λάρισας να λειτουργήσουν ως Πανεπιστημιακές Κλινικές.Μεταξύ άλλων, κατά την περίοδο 1941-1944, πρωτοστάτησε στην ίδρυση των Λαϊκών Ιατρείων,το 1962, ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, πρότεινε και πέτυχε τη μετονομασία του σε «Ιπποκράτης» και, με δική του πρωτοβουλία, συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 1966 η επιτροπή για την ανέγερση του Μνημείου του Πατέρα της Ιατρικής στη Λάρισα.

Πρόγραμμα Τελετής

19:00: Έναρξη – Προσφωνήσεις & Χαιρετισμοί Επισήμων

Έναρξη – Προσφωνήσεις & Χαιρετισμοί Επισήμων 19:20: Ομιλίες για τη ζωή και το έργο των τιμώμενων προσώπων

Ομιλίες για τη ζωή και το έργο των τιμώμενων προσώπων 19:45: Τελετή Αποκαλυπτηρίων των τιμητικών επιγραφών στους χώρους των αμφιθεάτρων

Τελετή Αποκαλυπτηρίων των τιμητικών επιγραφών στους χώρους των αμφιθεάτρων 20:00: Σύντομη δεξίωση.

Η ονοματοδοσία των αμφιθεάτρωνείναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορία μας. Τα ονόματα των Γεωργίου Ι. Κατσίγρα και Δημητρίου Αθ. Παλιούρα θα κοσμούν πλέον τους χώρους όπου παράγεται η νέα γνώση, υπενθυμίζοντας σε όλους μας το πρότυπο της αριστείας και της ανιδιοτελούς προσφοράς”.