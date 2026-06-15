«Τα Παιδιά μιλούν για τα Δικαιώματά τους» στη Θεσσαλία

Η δράση «Τα Παιδιά μιλούν για τα Δικαιώματά τους», η οποία υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη UNICEF, το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τη σχολική κοινότητα ολόκληρης της Περιφέρειας.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε την άνοιξη του προηγούμενου έτους, ύστερα από σειρά συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης, κας Βασιλικής Ζιάκα, με τον Δρ. GhassanKhalil, Διπλωματικό Εκπρόσωποτης UNICEF στην Ελλάδα, και τον κ. Κώστα Μάγο, Αναπληρωτή Καθηγητή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τον συντονισμό του εγχειρήματος είχε η Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Άρτεμις Παπαδημητρίου.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 300 σχολικές μονάδες και περισσότεροι από 5.000 μαθητές και μαθήτριες από ολόκληρη τη Θεσσαλία σε μια ουσιαστικήσύμπραξη των εκπαιδευτικών κοινοτήτων από τις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες τα παιδιά γνώρισαν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, καλλιέργησαν την ενσυναίσθηση και ανέπτυξαν κριτική σκέψη απέναντι σε φαινόμενα αδικίας, εκφράζοντας, παράλληλα, δημιουργικά τις απόψεις και τις ανησυχίες τους για τον σύγχρονο κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δημιούργησαν αφίσες με θέμα τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενώ οι έφηβοι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρήγαγαν σύντομα, εμπνευσμένα βίντεο. Η δράση ολοκληρώθηκε με τις τελετές βράβευσης, που έλαβαν χώρα σε κάθε περιοχή και οι οποίες ανέδειξαν τη σημασία της συλλογικής συμμετοχής και της καλλιτεχνικής έκφρασης των παιδιών.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος και τη βράβευση των έργων που διακρίθηκαν, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κ. Βασιλική Ζιάκα, δήλωσε:

«Η κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η δυναμική παρουσία των σχολείων μας αποδεικνύουν τη σημασία που έχει η συμπεριληπτική εκπαίδευση σήμερα. Η δράση αυτή συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην εκπαιδευτική πράξη και στην καλλιέργεια αξιών, όπως ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ενεργός πολιτειότητα.

Με την καθοδήγηση και την έμπνευση που άντλησαν από τους δασκάλους και τους καθηγητές τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέγγισαν τα δικαιώματα του παιδιού όχι ως θεωρητικές έννοιες, αλλά ως το απόλυτο θεμέλιο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας, της ειρηνικής συνύπαρξης και του σύγχρονου πολιτισμού. Συγχαίρω θερμά ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα για τη δημιουργικότητα, την ευαισθησία και την πολύτιμη συμβολή της».

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται σε όλους τους φορείς και τα στελέχη της Εκπαίδευσης που συνέβαλαν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, καθώς και στη UNICEF, στο Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Αντιπεριφέρεια Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού, για τη συνεργασία και τη στήριξή τους. Ξεχωριστή συμβολή στον επιστημονικό και παιδαγωγικό διάλογο γύρω από τα Δικαιώματα του Παιδιού είχαν οι ομιλητές της εκδήλωσης, οΔιπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα,Δρ. GhassanKhalil, ο Επίκουρος Καθηγητής,Ισαάκ Παπαδόπουλος, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ02, Κώστας Οικονόμου και η Εκπαιδευτικός, συνεργάτιδα του Κέντρου για τα Δικαιώματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δρ.Κικιλία Τσουκαλά.