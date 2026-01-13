Την ίδρυση Θεσσαλικής Τράπεζας Σπόρων χρηματοδοτεί η Περιφέρεια

Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τη δημιουργία της Θεσσαλικής Τράπεζας Σπόρων αποφασίστηκε στη συνάντηση που είχε σήμερα Τρίτη στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. Δημ. Βλαχοστέργιο, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δ. Τσέτσιλα, του Γενικού Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Δ. Σταυρίδη και της Καθηγήτριας του τμήματος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας κ. Π. Παπαδοπούλου.

Η Θεσσαλική Τράπεζα Σπόρων (ΘΤΣ) θα έχει ως στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή της Θεσσαλίας, την προστασία από τη γενετική διάβρωση και την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Στην τράπεζα θα διαφυλάσσεται γενετικό υλικό από σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά, όσπρια, αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, κηπευτικά και άλλα είδη που αναπολλαπλασιάζονται και μπορούν να διατηρηθούν με σπόρο.

Τη σύσταση και οργάνωση της ΘΤΣ θα αναλάβει το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ θα υπάρχει επιστημονική σύνδεση, αλληλεπίδραση και συνεργασία με την Τράπεζα Γενετικού Υλικού του ΕΛΓΟ που βρίσκεται στη Θέρμη και με το τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του ΠΘ.

H υλοποίηση του έργου θα γίνει σε 2 φάσεις:

Α. Οργάνωση, Σύσταση και Λειτουργία της ΘΤΣ (Κατασκευή Υποδομών, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Οργάνωση, Πρώτες Συλλογές με Διάρκεια 3 έτη)

Β. Ίδρυση του φορέα διαχείρισης της ΘΤΣ (νομική υπόσταση, διαχείριση, οικονομική υποστήριξη, προσωπικό κλπ)

Μετά το πέρας της συνάντησης έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Δ. Κουρέτας:

«Προχωράμε στην ίδρυση «Θεσσαλικής Τράπεζας Σπόρων», την οποία χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η Τράπεζα Σπόρων που προσβλέπει να δημιουργήσει βάση δεδομένων για τα επόμενα 100 χρόνια είναι ένα έργο το οποίο, ενόψει των παγκόσμιων εξελίξεων, θα εξασφαλίσει ότι η Θεσσαλία γίνεται γενετικά αυτάρκης αποθηκεύοντας φυτικό γενετικό υλικό. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση. Η αυτάρκεια προς όλες τις κατευθύνσεις ήταν μια επιλογή της Περιφέρειας Θεσσαλίας από την αρχή και μέσα από τέτοια έργα γίνεται πράξη».

Δ. Βλαχοστέργιος:

«Σήμερα είχαμε μία συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κουρέτα με σκοπό τη δημιουργία της Θεσσαλικής Τράπεζας Σπόρων. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό και μεγαλεπήβολο σχέδιο, το οποίο αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο σε τομείς όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, η ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και η συμβολή στο θέμα της μείωσης της γενετικής διάβρωσης. Όλα τα ανωτέρω είναι θέματα μείζονος σημασίας, τα οποία έχει εντοπίσει ο Περιφερειάρχης ως μελλοντικά ζητήματα. Έτσι, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ η Περιφέρεια προχωρά σε προγραμματική σύμβαση προκειμένου να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο».

Δ. Τσέτσιλας:

«Αποφασίστηκε σήμερα να προχωρήσουμε σε προγραμματική σύμβαση με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τη δημιουργία μιας Θεσσαλικής Τράπεζας Σπόρων. Ουσιαστικά πρόκειται για τη δική μας κιβωτό που θα συλλέξει και διατηρήσει τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες που καλλιεργούνταν στην περιοχή πριν το 1950. Πρόσβαση στους σπόρους θα έχουν ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, αγρότες και δημόσιοι φορείς υπό προϋποθέσεις. Η Τράπεζα θα στεγαστεί στον υπόγειο χώρο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».