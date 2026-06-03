Τουριστική ανάπτυξη, πυροπροστασία και νέος Κώδικας Τ.Α. στο επίκεντρο των επαφών της Ρένας Καραλαριώτου στην Εύβοια

Περιοδεία στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, η οποία επισκέφθηκε τους Δήμους Ερέτριας, Κύμης – Αλιβερίου και Καρύστου, συμμετέχοντας σε συσκέψεις εργασίας με τους Δημάρχους και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισκεπτόμενη τον Δήμο Ερέτριας, η κα Καραλαριώτου ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο κ. Νίκο Γουρνή και τους συνεργάτες του για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον δήμο, με έμφαση στα έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση του τουρισμού, το αρχαίο θέατρο της πόλης, καθώς και για τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών, δεδομένης της ιδιαιτερότητας της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Νησί των Ονείρων, έναν εμβληματικό χώρο για την Ερέτρια, όπου παρουσιάστηκαν οι προσπάθειες του Δήμου για την αξιοποίηση και αναβάθμισή του.

Ο Δήμαρχος εξήρε την πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως να επισκεφθεί τον Δήμο και να ενημερωθεί δια ζώσης για τα ζητήματα της περιοχής, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης έργων και υποδομών που θα αυξήσουν την ανθεκτικότητα του Δήμου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο και στις δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας που υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.

«Από την Ερέτρια και μετά την ενημέρωση του Δημάρχου κ. Γουρνή, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα αυξημένης επαγρύπνησης τόσο προς τις δημοτικές αρχές όσο και προς τους πολίτες, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου», δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντηση η Γενική Γραμματέας. «Οι πυρκαγιές, στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνει η κλιματική κρίση, αποτελούν επαναλαμβανόμενα φαινόμενα.

Η Εύβοια, ως γνωστόν, έχει πληγεί βαριά από τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών και γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλη περιοχή την αξία της πρόληψης. Άκουσα με ικανοποίηση τον Δήμαρχο να μου παρουσιάζει τις τέσσερις εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας στον δήμο Ερέτριας. Η αντιπυρική προστασία είναι υπόθεση όλων μας. Με συνεργασία, έγκαιρο σχεδιασμό και ενεργή συμμετοχή των πολιτών μπορούμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών», τόνισε η κα Καραλαριώτου.

Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας επισκέφθηκε τον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, όπου και ενημερώθηκε για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Δήμο από τον δήμαρχο κ. Νίκο Μπαράκο, ο οποίος στάθηκε στην ιδιαιτέρως σημαντική πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέωςτης Αποκεντρωμένης Διοίκησης να βρεθεί στους δήμους που ανήκουν στην διοικητική της ευθύνη και να ενημερωθεί από κοντά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. «Σας τιμά αυτή η επιλογή και δείχνετε με την παρουσία σας πως η συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ο οδικός άξονας Χαλκίδα – Αλιβέρι – Κύμη, έργο στρατηγικής σημασίας για την Εύβοια, καθώς και η ανάγκη ολοκλήρωσης του φράγματος Σέτας – Μανικίων, το οποίο αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την υδροδότηση των Δήμων Κύμης – Αλιβερίου και Ερέτριας. Όπως επισημάνθηκε, καταβάλλονται προσπάθειες ένταξης του έργου σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ταμείο Απανθρακοποίησης.Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε αναφορά και στο Μουσείο Γεωργίου Παπανικολάου στην Κύμη, σημαντικό χώρο πολιτισμού και επιστημονικής μνήμης.

«Συναντήθηκα με τον Δήμαρχο Κύμης – Αλιβερίου, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία μας. Πρόκειται για έναν τόπο με έντονη τουριστική δυναμική, ενεργειακό κέντρο στο Αλιβέρι και λιμάνι εθνικής σημασίας στην Κύμη. Η επιλογή να βρεθώ σε κάθε δήμο των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εδράζεται στη σταθερή πεποίθησή μου ότι η ουσιαστική ενημέρωση για τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών μπορεί να γίνει μόνο δια ζώσης, ώστε να δρομολογούνται λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.Με εντολή της Κυβέρνησης βρισκόμαστε δίπλα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών», δήλωσε με τη σειρά της η κα Καραλαριώτου.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο Δημαρχείο Καρύστου και συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο κ. Λευτέρη Ραβιόλο και τους συνεργάτες του.Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιοχής, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της νότιας Εύβοιας, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη ουσιαστικής ανταποδοτικότητας προς τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού, η προσέλκυση επενδύσεων και η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, ενώ ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε την κα Καραλαριώτου για την ουσιαστική επίσκεψη και παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου, με έμφαση στις υποδομές και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

«Η συνάντησή μου με τον Δήμαρχο κ. Ραβιόλο ήταν ουσιαστική και τον ευχαριστώ γι αυτό. Η Κάρυστος αποτελεί έναν τόπο με σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Η πρόκληση είναι η ανάπτυξη να συνδυάζεται με τον σεβασμό στο περιβάλλον και με ουσιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες μέσω έργων υποδομής που θα ενισχύσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Είχαμε, επίσης, την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συμφωνήσαμε ότι η δουλειά που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών από τον Υπουργό κ. Λιβάνιο και τους συνεργάτες του, αναφορικά με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι εξαιρετική, καθώς δίνει λύσεις σε χρόνιες δυσλειτουργίες και παθογένειες της Αυτοδιοίκησης που επί σειρά ετών επιβάρυναν την αποτελεσματική λειτουργία των Δήμων και τελικά κόστιζαν στις τοπικές κοινωνίες», δήλωσε η κα Καραλαριώτου.

Κλείνοντας την περιοδεία της στην Εύβοια, η κα Καραλαριώτου ευχαρίστησε τους Δημάρχους και τα στελέχη των Δήμων για τη συνεργασία και την αναλυτική ενημέρωση, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για στενή συνεργασία μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την προώθηση αναπτυξιακών έργων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.