Το “Καφέ της Επιστήμης” συνεχίζεται στη Λάρισα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό «SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία», συνεχίζει το «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας», μια σειρά ανοιχτών εκδηλώσεων που φέρνουν την επιστήμη κοντά στους πολίτες μέσα από προσιτές και ενδιαφέρουσες ομιλίες σε πόλεις και κωμοπόλεις της Θεσσαλίας.

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στη Λάρισα, στο Θέατρο «Κώστας Τσιάνος» του Θεσσαλικού Θεάτρου, με προσκεκλημένο ομιλητή τον Δρ. Βάιο Αχιλλέα Νταφούλη, Ψυχίατρο παιδιών και εφήβων και Διευθυντή της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Εθισμός παιδιών και εφήβων στα διαδικτυακά μέσα».

Η ομιλία θα εστιάσει στις κρίσιμες διαφορές ανάμεσα στη συνήθεια και στον κλινικό εθισμό, καθώς και στα συμπτώματα που υποδεικνύουν ότι η χρήση διαδικτυακών μέσων έχει αρχίσει να προκαλεί διαπροσωπικές ή συναισθηματικές δυσκολίες. Θα παρουσιαστούν οι διττές πλευρές του διαδικτύου – τόσο ως πολύτιμο εργαλείο μάθησης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, όσο και ως πιθανή πηγή κινδύνων για παιδιά και εφήβους.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συμβουλευτική των γονέων σχετικά με την ορθή, ισορροπημένη και «λελογισμένη» χρήση του διαδικτύου, τόσο από τους ίδιους όσο και από τα παιδιά τους. Θα απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα, όπως: – Πότε η διαδικτυακή χρήση μετατρέπεται σε πρόβλημα; – Ποιος μπορεί να το αντιμετωπίσει και με ποιον τρόπο; – Ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς;

Η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που σχετίζονται με παιδιά και εφήβους να ενημερωθούν υπεύθυνα και αξιόπιστα για ένα φαινόμενο που απασχολεί όλο και περισσότερες οικογένειες.

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Τόπος: Θέατρο «Κώστας Τσιάνος», Θεσσαλικό Θέατρο, Λάρισα

Ώρα: 19.30 Είσοδος: Ελεύθερη

Σχετικά με τον ομιλητή:

Ο Βάιος Νταφούλης είναι Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και εργάζεται ως Διευθυντής του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο από το 2015. Από το 2020 έως σήμερα είναι επίσης Διευθυντής του Ψυχιατρικού Τομέα του ίδιου νοσοκομείου.

Από το 2024 είναι μέλος της επιτροπής «Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενώ από το 2025 διατελεί Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ψυχιατρικής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας – Θράκης.

Κατά την 18ετή ενασχόλησή του με τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και τα χρόνια νοσήματα παιδιών και εφήβων (όπως κυστική ίνωση και σακχαρώδης διαβήτης), συνεργάστηκε στενά με τις Παιδιατρικές Πανεπιστημιακές Κλινικές του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο.

Αποφοίτησε από την Πρότυπο Σχολή Αναβρύτων το 1986 και έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1994 με βαθμό «Λίαν Καλώς». Εκπαιδεύτηκε στη Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Α.Π.Θ., σε διαφορετικά είδη ψυχοθεραπείας με επίβλεψη, και το 2002 απέκτησε τον τίτλο ειδικότητας της Παιδοψυχιατρικής.

Εργάστηκε σε ευρωπαϊκά προγράμματα αποασυλοποίησης στο Κέντρο Περιθάλψεως Παίδων «Ο Άγιος Δημήτριος» (2002–2005). Διετέλεσε Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (2005–2007), όπου δημιούργησε και την Κινητή Μονάδα του ΙΨΚ. Το 2008 αναγορεύτηκε Διδάκτωρ Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντικείμενο τις διαταραχές της διάθεσης στην παιδική επιληψία (βαθμός «Άριστα»).

Διδάσκει επί πενταετία στον Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας του ΔΙΠΑΕ – Γ’ Παιδιατρική Κλινική και την ίδια χρονιά πιστοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία EABCT ως Γνωστικός Συμπεριφορικός Θεραπευτής.