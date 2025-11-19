Το πάρκινγκ “Στρούγκα” ξεκινάει την λειτουργία του για τους επισκέπτες του Μύλου των Ξωτικών

Ανοίγει τις πύλες του, την προσεχή Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, για να υποδεχτεί τους επισκέπτες του Χριστουγεννιάτικου Πάρκου της πόλης μας, το Parking «Στρούγκα», στην οδό Πύλης 35, απέναντι από την είσοδο του Μύλου .

Η χωρητικότητά του και οι ανέσεις που προσφέρει αποτελούν μια σημαντική υποστηρικτική υποδομή για την εξυπηρέτηση του κοινού και την εύρυθμη λειτουργία του Μύλου των Ξωτικών, καθώς αποσυμφορεί το κέντρο της πόλης, παρέχοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αφήνουν το όχημά τους και να φτάνουν με ασφάλεια στον χώρο της γιορτής.

Διαθέτει 600 θέσεις, ενώ θα παραμένει ανοιχτό σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Στη διάθεση των επισκεπτών υπάρχουν οργανωμένες τουαλέτες με ζεστό νερό, ενώ από φέτος λειτουργούν και 8 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΔΕΗ BLUE).

Οι τιμές