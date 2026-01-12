Το Περιφερειακό Συμβούλιο έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, σήμερα (Δευτέρα) μεσημέρι, πριν την συνεδρίαση της ειδικής λογοδοσίας της Περιφερειακής Επιτροπής, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με τις ευλογίες του Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερωνύμου.

Ο Ποιμενάρχης ευχήθηκε ενότητα και σύμπνοια στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με έντονη εργασία και παραγωγικότητα, προκειμένου η Θεσσαλία να καταστεί μία διακεκριμένη Περιφέρεια και να πάει ο τόπος μπροστά.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανταπέδωσε τις ευχές στον Σεβασμιότατο και ευχήθηκε στο Σώμα μια καλή και παραγωγική χρονιά, με εποικοδομητικές συνεδριάσεις.

Να σημειωθεί ότι στη βασιλόπιτα υπήρχαν τέσσερα φλουριά που αντιστοιχούσαν σε αντίστοιχα δώρα (γούρια).