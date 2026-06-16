Θεσσαλία

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας εξέδωσε ψήφισμα για τον θάνατο του Γεωργίου Σουφλιά

Σε έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Γεωργίου Σουφλιά προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας.

Αναλυτικά το ψήφισμα έχει ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Στην τακτική συνεδρίασή του της 8ης Ιουνίου 2026,

Ομόφωνα αποφάσισε:

Την έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Γεώργιου Σουφλιά

με κοινοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας εκφράζει  τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ο Γεώργιος Σουφλιάς αναμφισβήτητα υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς της μεταπολίτευσης.

                           Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Η Πρόεδρος

Τσαγανού – Βασιλικού Χρυσούλα

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