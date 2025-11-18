Το Φυσικό Αέριο φωτίζει τα Τρίκαλα με γιορτινή διάθεση

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ο ενεργειακός πάροχος με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο της ενέργειας, επιστρέφει στα Τρίκαλα για να δώσει και φέτος τη δική του ξεχωριστή λάμψη στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της πόλης, υποδεχόμενo μικρούς και μεγάλους σε μια πραγματικά μαγική και φωτεινή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Στις 19 Νοεμβρίου στις 19:30, το Φυσικό Αέριο θα βρίσκεται για 2η χρονιά στη μεγάλη στιγμή της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων.Εκεί, το γιορτινό van της εταιρείας θα προσφέρει στους επισκέπτες ζεστές απολαύσεις, για να ξεκινήσουμε όλοι μαζί με φως, χαρά και μουσική την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου. Ξεχωριστή θέση θα έχει επίσης το photobooth, όπου θα γεμίσει τη βραδιά με τα χαμόγελα μικρών και μεγάλων οι οποίοι θα πάρουν μαζί τους αναμνηστικές φωτογραφίες. Ειδικά για τα παιδιά θα υπάρχει γωνιά face painting, γεμίζοντας τη βραδιά με μαγικά πρόσωπα. Παράλληλα, όλοι οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κληρώσεις για μοναδικά δώρα.

Η γιορτινή παρουσία του Φυσικού Αερίου στην όμορφη πόλη των Τρικάλων συνεχίζεται, καθώς από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου, η εταιρεία δίνει δυναμικό «παρών» για 7η συνεχή χρονιά, στον Μύλο των Ξωτικών. Το φετινό περίπτερο της εταιρείας μοιάζει να είναι βγαλμένο από την «Χώρα του Ποτέ», εμπνευσμένο από τη μαγεία του Peter Pan και το όνειρο της Wendy. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν στο «παράθυρο των ονείρων» με φόντο την χριστουγεννιάτικη πόλη των Τρικάλων, να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους στο ολοκαίνουργιο διαδραστικό memory game και βέβαια να μπουν στην κλήρωση για μεγάλα δώρα.

Το περίπτερο του Φυσικού Αερίου γίνεται από τους πιο αγαπημένους σταθμούς του Μύλου. Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη ζεστασιά και τη μαγεία των γιορτών και να μοιραστείτε αξέχαστες στιγμές με οικογένεια και φίλους.

Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί τα πιο φωτεινά Χριστούγεννα γεμάτα αληθινή ενέργεια!