Το όνομα του Γρηγόρη Λαμπράκη σε κτίριο του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι μεταξύ των 100 κορυφαίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αθλητισμού και άσκησης, ανάμεσα σε χιλιάδες ομοειδή Τμήματα, με βάση τη λίστα της Σαγκάης που αξιολογεί με μετρήσιμα κριτήρια τις ερευνητικές επιδόσεις των πανεπιστημίων διεθνώς.

Πέρα από την έρευνα, αποστολή του ΤΕΦΑΑ είναι να εκπαιδεύει και να προάγει τον αθλητισμό, την υγεία, τα Ολυμπιακά Ιδεώδη και τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 10.30 το πρωί, με απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος, της Κοσμητείας της ΣΕΦΑΑΔ και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ένα κτήριο του ΤΕΦΑΑ θα λάβει το όνομα ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, για να υπενθυμίζει διαρκώς στους φοιτητές, στους αποφοίτους και στους επισκέπτες του, την ευρύτερη αποστολή του Τμήματος και τις πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες που στοχεύει να προάγει.

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ήταν σπουδαίος αθλητής και επιστήμονας στον τομέα της υγείας, ήταν πανεπιστημιακός γιατρός του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν ταυτόχρονα εκλεγμένος μέλος του Ελληνικού κοινοβουλίου, που αγωνίστηκε με θάρρος για την προαγωγή του Ολυμπιακού ιδεώδους της ειρήνης και της δημοκρατίας, σε δύσκολες και επικίνδυνες εποχές για τον ίδιο και για τη χώρα. Οι αξίες της άθλησης, του υγιεινού τρόπου ζωής και η αρετή του θάρρους για την προαγωγή της ειρήνης και της δημοκρατίας, συνεχίζουν να είναι διαχρονικές και επίκαιρες όσο ποτέ άλλοτε.

Ετσι, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί τους πολίτες της Θεσσαλίας και των Τρικάλων στην τελετή ονοματοδοσίας κατά τη διάρκεια της οποίας θα μιλήσουν η καθηγήτρια Σύχρονςη Ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου και ο εγγονός του αείμνηστου, Γρηγόρης Λαμπράκης, απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ, ΠΘ.

Μετά την τελετή ονοματοδοσίας θα ακολουθήσει η ορκωμοσίας των αποφοίτων του ΤΕΦΑΑ .