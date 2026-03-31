Το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας διοργανώνει η Περιφέρεια μετά από 20 χρόνια

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του εκδότη του «Θεσσαλικού Ημερολογίου» κ. Κώστα Σπανού και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα με αντικείμενο τη διοργάνωση του δεύτερου διεθνούς συνεδρίου που θα αφορά στην ιστορία της Θεσσαλίας, μετά το πέρας μιας εικοσαετίας από το πρώτο που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα το 2006.

Η συζήτηση υπήρξε ιδιαιτέρως γόνιμη με τον κ. Κουρέτα να ανακοινώνει ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας προτίθεται να διοργανώσει και χρηματοδοτήσει το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας & Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Το συνέδριο, οι εργασίες του οποίου θα καταγράψουν την ιστορία της περιοχής από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια, με τη συμμετοχή ιστορικών και αρχαιολόγων εισηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Λάρισα στις αρχές του 2027. Περαιτέρω, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί άμεσα μια Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα επιμεληθεί τη διοργάνωση και τις εργασίες του συνεδρίου.

Ο κ. Κουρέτας δήλωσε ότι «η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενδιαφέρεται πραγματικά για την καταγραφή της ιστορίας της Θεσσαλίας, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον τόσο από ιστορικής, όσο και από αρχαιολογικής άποψης», ενώ παράλληλα τόνισε ότι: «Καθώς έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από την τελευταία απόπειρα ενός αντίστοιχου εγχειρήματος, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο γεγονός που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα. Φιλοδοξούμε να διοργανώσουμε ένα διεθνές συνέδριο που θα προσελκύσει τη διεθνή ακαδημαϊκή, και όχι μόνο, προσοχή στην Θεσσαλία, μια περιφέρεια ιδιαίτερα πλούσια στην ιστορική της διαδρομή τόσο κατά τους αρχαίους, όσο και τους βυζαντινούς και νεότερους χρόνους». Ο κ. Σπανός, ο οποίος ασχολείται από το 1968 με την ιστορία της Θεσσαλίας και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες και άρθρα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, εξέφρασε τη μεγάλη ικανοποίηση του για το ενδιαφέρον που έδειξε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μετά από 20 χρόνια θα διοργανωθεί και πάλι ένα Διεθνές Συνέδριο για την ιστορία της Θεσσαλίας. Είμαι πολύ χαρούμενος που ο κ. Κουρέτας συμμερίζεται την ανάγκη θεσμοθέτησης μιας ακαδημαϊκής διοργάνωσης αυτού του βεληνεκούς για τη Θεσσαλία».