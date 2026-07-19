Τρίκαλα: Αύριο, Δευτέρα το 34ο Διεθνές Συμπόσιο Εθνοχορολογίας – Παγκόσμιου βεληνεκούς και αναγνώρισης διοργάνωση

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.Ε.Φ.Α.Α./Ε.Κ.Π.Α.) σε συνεργασία με το ICTMD Study Group on Ethnochoreology (https://www.ictmusic.org/studygroup/ethnochoreology) διοργανώνει το 34th Symposium of the ICTMD Study Group on Ethnochoreology που θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα από 20 έως 27 Ιουλίου 2026. (https://conferences.uoa.gr/event/109/). H σημαντικότητά του έγκειται στο γεγονός πως είναι παγκόσμιου βεληνεκούς και πως από όλη την Ελλάδα επιλέχθηκαν τα Τρίκαλα ως τόπο διεξαγωγής του Συμποσίου. Η σημαντικότητα αυτή ενισχύεται και από το γεγονός πως παραδείγματα χωρών, όπως η Μαλαισία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ρουμανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Δανία, η Τσεχία και η Ουγγαρία, φιλοξένησαν στο παρελθόν το συγκεκριμένο Συμπόσιο.

Σε αυτό, διακεκριμένοι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών, θα εμπλακούν σε έναν ενδιαφέροντα επιστημονικό διάλογο καίριων ζητημάτων της έρευνας και μελέτης του χορού και της Εθνοχορολογίας. Τα θέματα του επιστημονικού αυτού Συμποσίου θα είναι «Dance, Migration, and Memory» («Χορός, Μετανάστευση, και Μνήμη) και «Dance, Humour and Play» (Χορός, Χιούμορ και Παιχνίδι»). Το παρόν γεγονός αποτελεί απόδειξη της ουσιαστικής έρευνας και συμβολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Επιστήμη του Χορού, όπως και της ακαδημαϊκής του εξωστρέφειας.

Σε αυτό το γεγονός, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Τρικκαίων στέκονται αρωγοί, καθώς είναι συνδιοργανωτές αυτού του τόσο σημαντικού γεγονότος. Πρόεδρος του ICTMD Study Group on Ethnochoreology είναι η Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας του Χορού και Εθνοχορολογίας στο Πανεπιστήμιο του Monghidoro της Ιταλίας Placida Staro, πρόεδρος της Local Organising Committee είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Χορολογίας του Ε.Κ.Π.Α./Σ.Ε.Φ.Α.Α. και αντιπρόεδροι της Programme Committee είναι η Senior Lecturer in Social Anthropology του Universite Lumiere Lyon 2 Marie-Pierre Gibert και η Καθηγήτρια Χορού στην Academy of Prefoming Arts της Τσεχίας Dorota Gremlicová.

Από το γραφείο Τύπου

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.Ε.Φ.Α.Α./Ε.Κ.Π.Α.) σε συνεργασία με το ICTMD Study Group on Ethnochoreology (https://www.ictmusic.org/studygroup/ethnochoreology) διοργανώνει το 34th Symposium of the ICTMD Study Group on Ethnochoreology που θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα από 20 έως 27 Ιουλίου 2026. (https://conferences.uoa.gr/event/109/). H σημαντικότητά του έγκειται στο γεγονός πως είναι παγκόσμιου βεληνεκούς και πως από όλη την Ελλάδα επιλέχθηκαν τα Τρίκαλα ως τόπο διεξαγωγής του Συμποσίου. Η σημαντικότητα αυτή ενισχύεται και από το γεγονός πως παραδείγματα χωρών, όπως η Μαλαισία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ρουμανία, η Ιταλία, η Κροατία, η Δανία, η Τσεχία και η Ουγγαρία, φιλοξένησαν στο παρελθόν το συγκεκριμένο Συμπόσιο.

Σε αυτό, διακεκριμένοι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών, θα εμπλακούν σε έναν ενδιαφέροντα επιστημονικό διάλογο καίριων ζητημάτων της έρευνας και μελέτης του χορού και της Εθνοχορολογίας. Τα θέματα του επιστημονικού αυτού Συμποσίου θα είναι «Dance, Migration, and Memory» («Χορός, Μετανάστευση, και Μνήμη) και «Dance, Humour and Play» (Χορός, Χιούμορ και Παιχνίδι»). Το παρόν γεγονός αποτελεί απόδειξη της ουσιαστικής έρευνας και συμβολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Επιστήμη του Χορού, όπως και της ακαδημαϊκής του εξωστρέφειας.

Σε αυτό το γεγονός, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Δήμος Τρικκαίων στέκονται αρωγοί, καθώς είναι συνδιοργανωτές αυτού του τόσο σημαντικού γεγονότος. Πρόεδρος του ICTMD Study Group on Ethnochoreology είναι η Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας του Χορού και Εθνοχορολογίας στο Πανεπιστήμιο του Monghidoro της Ιταλίας Placida Staro, πρόεδρος της Local Organising Committee είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Χορολογίας του Ε.Κ.Π.Α./Σ.Ε.Φ.Α.Α. και αντιπρόεδροι της Programme Committee είναι η Senior Lecturer in Social Anthropology του Universite Lumiere Lyon 2 Marie-Pierre Gibert και η Καθηγήτρια Χορού στην Academy of Prefoming Arts της Τσεχίας Dorota Gremlicová.

Από το γραφείο Τύπου