Τραγωδία στη Βιολάντα: Βρέθηκε και η 5η σορός εργαζομένης

Βρέθηκε η σορός και της 5ης αγνοούμενης γυναίκας, που εργαζόταν στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης που προκάλεσε και τη φονική φωτιά.

Πρόκειται για την Αγάπη Μπουνόβα (φωτογραφία), από το Μεγαλοχώρι, η οποία αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, τα παιδιά και τα εγγόνια της. Η σορός της γυναίκας, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στο ισόγειο της βιομηχανίας Βιολάντα.

Στον τόπο της έκρηξης βρίσκετα κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr