Τραγωδία στον Βόλο: Φωτιά τα μεσάνυχτα σε σπίτι στο κέντρο της πόλης – Νεκρός ένας άνδρας 

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε μονοκατοικία, στην συμβολή των οδών Μακρινίτσης και Γαζή, στο κέντρο του Βόλου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκε άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 4 οχήματα και τουλάχιστον 10 πυροσβέστες, ενώ επιτόπου έσπευσαν αστυνομία και ΕΚΑΒ. Οι γείτονες που είχαν βγει από τα σπίτια τους, δήλωσαν στους αστυνομικούς ότι μέσα στο σπίτι υπήρχε άνθρωπος. Τελικά, μετά την κατάσβεση οι πυροσβέστες έβγαλαν νεκρό από το σπίτι έναν ηλικιωμένο άνδρα ηλικίας, ο οποίος ζούσε μόνος του, χωρίς ρεύμα στο σπίτι. Η σορός του θα σταλεί για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.

Πηγή: gegonota.news





