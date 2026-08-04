Υπερπληθυσμός στις Φυλακές Τρικάλων – 776 κρατούμενοι σε εγκαταστάσεις χωρητικότητας 600 ατόμων

Σημαντικές διαστάσεις έχει λάβει το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων, καθώς σήμερα φιλοξενούνται 776 κρατούμενοι, ενώ η προβλεπόμενη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε μόλις 600 θέσεις.

Η πληρότητα ξεπερνά το 129%, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες πιέσεις τόσο στις υποδομές όσο και στο προσωπικό του καταστήματος κράτησης.

Η αύξηση του αριθμού των κρατουμένων επηρεάζει άμεσα την καθημερινή λειτουργία των φυλακών, με τις ανάγκες σε φύλαξη, υγειονομική περίθαλψη και διαχείριση του πληθυσμού να εντείνονται.

Παράλληλα, οι συνθήκες διαβίωσης γίνονται δυσκολότερες, καθώς οι διαθέσιμοι χώροι έχουν σχεδιαστεί για σημαντικά μικρότερο αριθμό κρατουμένων.

H ανεξάρτητη βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μεταφέροντας την κραυγή αγωνίας της Ένωσης Υπαλλήλων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων.

Ταξιδιωτικοίοδηγοί και οδοιπορικά

Ζητά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων και να εξετάσει το αίτημα της Ένωσης για αναστολή νέων εισαγωγών κρατουμένων έως ότου αποκατασταθούν οι συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας. Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους κρατούμενους και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr