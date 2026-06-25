Υποχρεωτική η εγγραφή Σωματείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο εποπτείας Περιφερειών

Όλοι οι εκπρόσωποι των Συλλόγων και των Σωματείων που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία έχουν ενημερωθεί από την Διεύθυνση Τουρισμού -Πολιτισμού -Αθλητισμού μέσω των Τμημάτων Τουρισμού Πολιτισμού για όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία (Ν. 5027/2023, Ν. 5270/2026 και της Κ.Υ.Α. 16884/2025) που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη διαδικασία για την υποχρεωτική εγγραφή τους στο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων.

Η σχετική προθεσμία ξεκίνησε στις 18 Μαΐου 2026 και έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών. Η διαδικασία πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος okoip.gov.gr (Μητρώο Σωματείων Εποπτείας Περιφέρειας). Η είσοδος και η υποβολή γίνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με τη χρήση των αποκλειστικών κωδικών TaxisNet του Συλλόγου.

Μετά την αρχική εγγραφή, κάθε σωματείο υποχρεούται να επικαιροποιεί και να ενημερώνει τα στοιχεία του (π.χ. οικονομικός απολογισμός εσόδων – εξόδων έτους κ.λπ.) έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Η μη εγγραφή ή η παράλειψη ετήσιας επικαιροποίησης των στοιχείων επιφέρει αυστηρές κυρώσεις για τη λειτουργία του Σωματείου.

Δεν θα μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από το Δημόσιο για πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις και δεν θα είναι δυνατή η ολοκλήρωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.