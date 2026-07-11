Φτερά για νέους προορισμούς ανοίγει το αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου με ανταποκρίσεις

Φτερά για Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Πορτογαλία ανοίγει το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Η εταιρεία Eurowing, που διατηρεί μια πολύ καλή σχέση με την περιοχή, ανακοίνωσε νέες συνδέσεις μέσω του αεροδρομίου του Ντύσσελντορφ που θα αποτελεί στο εξής ενδιάμεσο σταθμό και για άλλους προορισμούς με ανταποκρίσεις.

Αυτή τη στιγμή ο επιβάτης του αεροδρομίου έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε Γερμανία, Βέλγιο, Βρυξέλλες και Ηράκλειο, ενώ υπάρχουν τσάρτερ για Πολωνία, Τσεχία (Μπρνο) και Παρίσι.

Η Eurowing από την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιεί δύο πτήσεις για Ντύσσελντορφ εκτός από αυτή του Σαββάτου και κάθε Τετάρτη.

Παράλληλα όμως ανακοίνωσε στον πίνακα με τις πτήσεις της νέους προορισμούς από τους οποίους θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει για Βόλο χωρίς να χρειαστεί να περάσει από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

Η τουριστική πράκτορας, Θέκλα Καμμένου, λέει που πως μετατρέπει το αεροδρόμιο του Ντύσσελντορφ σε ενδιάμεσο σταθμό.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη για τη Μαγνησία και τη Θεσσαλία. Αν οι νέοι προορισμοί παρουσιάσουν ικανοποιητική πορεία, το επόμενο καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα υπάρξουν πολύ σημαντικές προοπτικές για τον τουρισμού.

Η κ. Καμμένου τονίζει ότι η εν λόγω εταιρεία έχει μία πολύ καλή σχέση με την Θεσσαλία, όπως δείχνει με τις μέχρι τώρα κινήσεις της. Σημειώνει ότι το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας θα έχει πολύ σημαντικό αποτύπωμα κατά κύριο λόγο το καλοκαίρι του 2027, καθώς αυτή τη στιγμή οι καλές πτήσεις που γίνονται κατά κύριο λόγο τα Σάββατα, είναι όλες πλήρεις.

Υπογραμμίζει όμως πως αν η έρευνα αγοράς, που κάνει επί της ουσίας η αεροπορική εταιρεία, έχει θετικό αποτέλεσμα, τα οφέλη για την επόμενη σεζόν θα είναι πολύ σημαντικά.

Η ίδια επισημαίνει πως με τις νέες συνδέσεις πλέον θα έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές, οι Έλληνες του εξωτερικού και οι τουρίστες που έχουν σπίτια στον Βόλο και τη Θεσσαλία να εξυπηρετηθούν χωρίς να περνούν την ταλαιπωρία να χρειάζεται να ταξιδέψουν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα και για αφίξεις νέων τουριστών.

Μία τέτοια κίνηση είχε ανάγκη το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου για να επιστρέψει σε αλλοτινές εποχές που ατένιζε το μέλλον με μεγαλύτερη προοπτική και αισιοδοξία απ’ ότι σήμερα.

Να σημειωθεί ότι οι νέες συνδέσεις αφορούν τα κάτωθι αεροδρόμια:

-Από Ηνωμένο Βασίλειο για Βόλο

Αεροδρόμιο Χίθροου

-Από Γαλλία για Βόλο

Αεροδρόμιο Nice (εξυπηρετεί τη Γαλλική Ριβιέρα)

-Από Γερμανία για Βόλο

Αεροδρόμιο Ντύσσελντορφ συν τα αεροδρόμια Sylt και Berlin Brandenburg

-Από Πορτογαλία για Βόλο

Αεροδρόμιο Λισαβόνας

Επισημαίνεται ότι οι νέες συνδέσεις είναι σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι η ανακοίνωση έγινε χωρίς να έχει υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου ή των τοπικών φορέων στο πλαίσιο της συνεργασίας. Πρόκειται καθαρά για πρωτοβουλία της ίδιας της εταιρείας.

Kατερίνα Μαρούγκα (taxydromos.gr)