Φωταγωγήθηκε το “μάτι του Θεού” -μια φάτνη στους βράχους των Μετεώρων

Στο επιβλητικό σκηνικό των Μετεώρων δεσπόζει και φέτος η μοναδική «ουράνια» φάτνη, σκαρφαλωμένη μέσα σε μια σπηλιά, πάνω από την πόλη της Καλαμπάκας. Η ξεχωριστή αυτή φάτνη, που φωταγωγήθηκε την Κυριακή, εναρμονίζεται με το ιδιαίτερο γεωλογικό φαινόμενο των Μετεώρων και συνάδει με το πνεύμα κατάνυξης και πνευματικής ευδαιμονίας της ιερής Ουράνιας Πολιτείας.

Ο βράχος ονομάζεται από τους ντόπιους «Αμπάρια» και «Μάτι του Θεού» και βρίσκεται πίσω από το Μουσείο Ψηφιακής Απεικόνισης. Η πόλη της Καλαμπάκας κρατάει την παράδοση στις φάτνες, καθώς παλαιότερα είχε στήσει ακόμη μία ιδιαίτερη φάτνη στο κέντρο της πλατείας με φιγούρες σε πραγματικό μέγεθος ανθρώπων και ζώων.

Αυτή τη φορά όμως, η σκέψη ήταν να γίνει μια παράσταση σε σπηλιά των Μετεώρων, με ορατό τρόπο και με ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

Στην τεράστια σπηλιά που μοιάζει με «μάτι του Θεού», τοποθετήθηκαν φιγούρες της Παναγίας, του Χριστού, των μάγων κ.λπ., ενώ ένα τεράστιο άστρο δεσπόζει από πάνω της.

Η τοποθεσία και η φωταγώγησή της, μαγνητίζουν ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον του επισκέπτη και αποτελεί κέντρο αναφοράς για την περιοχή των Μετεώρων.

Το πρωτότυπο θέαμα ολοκληρώνει ο περίτεχνος φωτισμός ο οποίος, κατά τη διάρκεια της νύχτας, το καθιστά ορατό τόσο μέσα από την πόλη όσο και από πολλά χιλιόμετρα μακριά.

Δήμητρα Λαχουρή