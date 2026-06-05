Φώτης Λαμπρινίδης: «Το περιβάλλον που μας ενώνει και η Θεσσαλία της ανθεκτικότητας»

Το δικό του μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στέλνει ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Θεσσαλίας Φώτης Λαμπρινίδη.

Aναλυτικά:

“Οι πολίτες που μας εμπιστευτήκαν πρέπει να γνωρίζουν: στα ευαίσθητα θέματα του Περιβάλλοντος εξαντλούμε κάθε πτυχή των αρμοδιοτήτων μας. Με σχέδιο, με προσπάθειες ουσίας, μακριά από κινήσεις εντυπώσεων και άσκοπης προβολής.

Παράδειγμα, η πλήρης λειτουργία των Σταθμών Μέτρησης της Ατμόσφαιρας, η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού, η δρομολόγηση εγκατάστασης νέων σταθμών στην Περιφέρεια και η εφαρμογή του προγνωστικού μοντέλου ενημέρωσης του κοινού σε συντονισμός με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, υλοποιούμε τους Περιβαλλοντικούς ελέγχους παραγωγικών Μονάδων του Πρωτογενούς Τομέα και της Μεταποίησης. Σε αυτό το τιτάνιο έργο προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε με αξιοπιστία και αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Η Περιφερειακή Αρχή θεσμοθέτησε την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , η οποία είναι αποφασιστικού χαρακτήρα και επεξεργάζεται τα θέματα περιβαλλοντικής Πολιτικής. Προφυλάσσουμε την Θεσσαλία από την εγκατάσταση αιολικής ενέργειας, διαφυλάσσουμε την θεσσαλική γη υψηλής παραγωγικότητας από την επέκταση των φωτοβολταϊκών.

Μαζί με την καλλιέργεια της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών αναδείξαμε κομβικά ζητήματα και τις θέσεις της Περιφέρειας, όπως η ακύρωση της επένδυσης Μονάδας LNG στον Παγασητικό, η εναντίωση στην εγκατάσταση Μονάδας Καύσης Απορριμμάτων, η μετατροπή της ΑΓΕΤ σε Μεγάλο Επιχειρηματικό Πάρκο ή η επέκταση του Λιμένα Βόλου.

Διεκδικούμε και αναδεικνύουμε θέματα ποιότητας ζωής όπως η διασφάλιση υδροδότησης των κατοίκων από της πηγές Γκούρας, ο έλεγχος των αμιαντοσκεπών στο Μουζάκι, ο έλεγχος των υδάτων.

Και όλα αυτά με την συνεργασία και την εμπλοκή των πολιτών και των Φορέων, ως σταθερή επιλογή αντιμετώπισης των προβλημάτων που βρίσκονται απέναντί μας.

Αυτά τα βήματα δείχνουν τον δρόμο και τον τρόπο τον οποίο είμαστε αποφασισμένοι να γενικεύσουμε.

Με οδηγό την αξιοβίωτη Θεσσαλία της ανθεκτικότητας.”