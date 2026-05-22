Φ. Λαμπρινίδης: Όχι στη χρήση Γλυφοσάτης και χημικών σκευασμάτων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου

Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και τις υποχρεώσεις καθαρισμού οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Θεσσαλίας, κ. Φώτης Λαμπρινίδης, απέστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του οικοσυστήματος, ζητώντας τον άμεσο περιορισμό των χημικών ψεκασμών.

Σύμφωνα με καταγραφές στην ύπαιθρο και σχετικές αναφορές πολιτών, παρατηρείται εκτεταμένη χρήση ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων τύπου Γλυφοσάτης (Glyphosate) για την καταπολέμηση της ανεπιθύμητης βλάστησης.

Ωστόσο, επιστημονικές μελέτες και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς τα συγκεκριμένα σκευάσματα:

Απειλούν τη δημόσια υγεία καθώς ενέχονται για καρκινογενέσεις (λέμφωμα Non-Hodgkin) και συνδέονται με μαθησιακές δυσκολίες σε εφήβους. Καταστρέφουν το περιβάλλον αφού προκαλούν σοβαρές ζημιές στη χλωρίδα (φυτά και ριζικά συστήματα). Πλήττουν την πανίδα αφού έχουν αποδεδειγμένα δυσμενείς επιπτώσεις στους επικονιαστές (μέλισσες) και στις περιοχές τροφοληψίας άγριων πτηνών.

Μηχανικά μέσα αντί για χημικά: Οι οδηγίες προς τους Δήμους και τους Πολίτες

Η διαχείριση της βλάστησης σε επαρχιακούς δρόμους, ακάλυπτα οικόπεδα εντός αστικού ιστού και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με μηχανικά μέσα (χρήση χλοοκοπτικών μηχανημάτων), τηρώντας αυστηρά τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος καλεί τους Δήμους της Θεσσαλίας:

Να αποκλείσουν τη χρήση Γλυφοσάτης σε χώρους δικής τους αρμοδιότητας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευαίσθητες ζώνες όπως παιδικές χαρές, σχολεία και ευαγή ιδρύματα. Να συστήσουν στους δημότες την αποφυγή χημικών σκευασμάτων στους ιδιόκτητους χώρους τους και την αντικατάστασή τους με μηχανικές μεθόδους καθαρισμού. Να μην κάνουν δεκτούς τους καθαρισμούς οικοπέδων (στο πλαίσιο των υποχρεώσεων των πολιτών για την αντιπυρική προστασία) όταν αυτοί έχουν πραγματοποιηθεί με χρήση Γλυφοσάτης.

«Η προστασία από τις πυρκαγιές είναι απόλυτη προτεραιότητα, αλλά δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της υγείας των παιδιών μας και του φυσικού μας πλούτου. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με υπευθυνότητα και με μηχανικά μέσα», δήλωσε σχετικά ο κ. Λαμπρινίδης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας παραμένουν στη διάθεση των Δήμων και των πολιτών για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.