Χειροπέδες σε 37χρονο στα Τρίκαλα – Μετέτρεψε δωμάτιο του σπιτιού σε …χασισοφυτεία

Σε χασισοφυτεία είχε μετατρέψει δωμάτιο του σπιτιού του ένας 37χρονος στα Τρίκαλα, καθώς εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 51 δενδρύλλια κάνναβης και 79,4 γραμμάρια κάνναβης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες (2-02-2026) το πρωί στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, ένας 37χρονος ημεδαπός άνδρας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, χθες το πρωί διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «LAURI», κατά την οποία, σε δωμάτιο αυτής, εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Κατασχέθηκαν συνολικά από τον χώρο:

• -51- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από -0,4- έως -0,9- μέτρα,

• εξοπλισμός της υδροπονικής καλλιέργειας (-2- υφασμάτινοι θάλαμοι, -20- υφασμάτινες γλάστρες, -28- πλαστικές γλάστρες, -5- ανεμιστήρες, -2- λάμπες, -1- πολύμπριζο, -1- χρονοδιακόπτης και -6- πλαστικά δοχεία με υγρό λίπασμα),

ενώ επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, συνολικού βάρους -79,4- γραμμαρίων &

• -1- ζυγαριά.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.