Χιλιάδες φαναράκια των ευχών κατέκλυσαν το βράδυ της Κυριακής τον ουρανό του Βόλου

Για μια ακόμη χρονιά ο ουρανός του Βόλου φωτίστηκε το βράδυ της Κυριακής από τα χιλιάδες φαναράκια τα οποία εφυγαν ταυτόχρονα από την παραλία της πόλης μεταφέροντας «ένα φως – μια ευχή» ενισχύοντας οικονομικά τη δράση ευαγών ιδρυμάτων της περιοχής της Μαγνησίας.

O Δήμος Βόλου προμηθεύτηκε 13.000 φαναράκια τα οποία διανεμήθηκαν δωρεάν στους χιλιάδες Βολιώτες και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα που κατέκλυσαν τη φωταγωγημένη παραλία.

Στη φετινή εκδήλωση παρευρέθηκαν για να γιορτάσουν μαζί με το κοινό τους, ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Ρία Ελληνίδου, καλλιτέχνες ιδιαίτερα δημοφιλείς στο κοινό.

Καθένας και καθεμία άναψαν το δικό τους φαναράκι και το απελευθέρωσαν ταυτόχρονα στον ουρανό δημιουργώντας ένα καταπληκτικό θέαμα με έντονο συμβολισμό. Πρόκειται για μία συμβολική πράξη αγάπης δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα στον κόσμο, εφόσον το επιθυμεί, να δείξει την αλληλεγγύη του και να βοηθήσει σημαντικά Ιδρύματα στηρίζοντας το έργο τους. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα Ιδρύματα: «Ορφανοτροφείο Βόλου», «Άσπρες Πεταλούδες», Σύλλογος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό, «Φλόγα» Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις & «ΕΛΕΠΑΠ» Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 7 και με το σύνθημα του Δημάρχου, Αχιλλέα Μπέου τα χιλιάδες φαναράκια απελευθερώθηκαν αναμμένα στον ουρανό δημιουργώντας ένα εκπληκτικό αισθητικά αποτέλεσμα.

thessaliatv.gr