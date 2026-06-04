1ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης – Τρίκαλα 2026

Ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο αγώνες, εμπειρίες και διασκέδαση έρχεται στα Τρίκαλα, με στόχο να φέρει κοντά αθλητές κάθε ηλικίας και επιπέδου από ολόκληρη τη Θεσσαλία!

Το φεστιβάλ απευθύνεται:

✔️ Σε παιδιά και ενήλικες

✔️ Σε αρχάριους αλλά και έμπειρους αθλητές

✔️ Σε αθλητές με ή χωρίς αγωνιστικό δελτίο

Οι κατηγορίες θα διαμορφωθούν ανάλογα με την ηλικία και το αγωνιστικό επίπεδο των συμμετεχόντων, ώστε όλοι να απολαύσουν την εμπειρία της διοργάνωσης. Οι αθλητές με αγωνιστικό δελτίο θα συμμετάσχουν σε ξεχωριστή κατηγορία.

📍 Κλειστό Γυμναστήριο Κατσιμήδου – Τρίκαλα

6 & 7 Ιουνίου 2026

🕙 Σάββατο 6 Ιουνίου – Αγώνες Παιδιών

🕙 Κυριακή 7 Ιουνίου – Αγώνες Ενηλίκων

🎁 Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν:

Αναμνηστικό μπλουζάκι της διοργάνωσης

Δίπλωμα συμμετοχής

Νερό, μπανάνα και χυμός