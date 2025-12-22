12 γυναικείες παραδοσιακές φορεσιές για τον Σύλλογο Αργανιτοβλάχων Αργυροπουλίου χρηματοδοτεί η Περιφέρεια 

Με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτα συναντήθηκε ο κ. Χρήστος Κερκένης, πρόεδρος του Συλλόγου Αρβανιτοβλάχων Αργυροπουλίου προκειμένου να τον ευχαριστήσει για τη δωρεά δώδεκα γυναικείων αρβαντιβλάχικων φορεσιών, τις οποίες χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω της ΕΚΠΟΛ.

«Πολλή σημαντική βοήθεια για τους σκοπούς του Συλλόγου που αφορούν στη ανάδειξη της διαφορετικής διάστασης των πολιτισμών» χαρακτήρισε τη δωρεά των παραδοσιακών φορεσιών ο κ. Κερκένης σημειώνοντας ακόμη πως «εντείνουμε την προσπάθεια μας για ανάδειξη και διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των Αρβανιτοβλάχων. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας που συμβάλει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή».

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι στο περιθώριο της συνάντησης, συζητήθηκε το θέμα της διοργάνωσης ενός τριήμερου φεστιβάλ Αρβανιτοβλάχων στο Αργυροπούλι στην αρχή της Άνοιξης, στο οποίο θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό οι ως άνω παραδοσιακές φορεσιές. Ο κ. Κερκένης ενημέρωσε τον Δημ. Κουρέτα ότι στόχος του φεστιβάλ δεν είναι μόνο να διοργανωθούν χορευτικές επιδείξεις, αλλά και δράσεις που θα φωτίσουν αφενός την ιστορική διαδρομή των Αρβανιτοβλάχων, και θα εστιάσουν αφετέρου σε κάποιους συγκεκριμένους θεματικούς κύκλους της αγροδιατροφικής τους παράδοσης.

Ο Περιφερειάρχης άκουσε με ενδιαφέρον την συγκεκριμένη πρόταση και δεσμεύτηκε να συνδράμει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στη διοργάνωση και χρηματοδότηση του φεστιβάλ. «Είναι στις προτεραιότητές μας δράσεις που αφορούν στις διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες της Θεσσαλίας» τόνισε ο Δημ. Κουρέτας και αναφέρθηκε στο παράδειγμα του 19ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών στην Καρδίτσα που χρηματοδότησε η Περιφέρεια και υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «Γιάννης Μπουρούσης» πρόσφατα.