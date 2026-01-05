21 νέες προσλήψεις προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) προχωρά στην ενίσχυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, με την κατανομή νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για το έτος 2026.

Συγκεκριμένα, με νέα απόφαση κατανέμονται συνολικά 450 νέες θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Πανεπιστήμια της χώρας, καθώς και 2 επιπλέον θέσεις ΔΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καλύπτοντας κρίσιμες διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και ενισχύοντας το ακαδημαϊκό έργο σε ολόκληρη την επικράτεια.

Σύμφωνα με την απόφαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατανέμονται 21 συνολικά θέσεις.