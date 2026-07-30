Aγοραστός: Όταν η Περιφέρεια Θεσσαλίας ξεχνά τον Μάνο  Χατζιδάκι, δεν εκθέτει τον Χατζιδάκι. Εκθέτει τον εαυτό της

Σε δήλωσή του ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Συμμαχία Υπέρ των Πολιτών, κ. Κώστας Αγοραστός, αναφέρει τα εξής:

Υπάρχουν στιγμές που ένας θεσμός αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό. Όχι μέσα από τα μεγάλα λόγια, αλλά μέσα από τις επιλογές του.

Το 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως Έτος Μάνου Χατζιδάκι, τιμώντας τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Μια επέτειος εθνικής σημασίας, που αποτελεί ευκαιρία για κάθε Περιφέρεια να αναδείξει τον πολιτισμό ως στοιχείο παιδείας, ιστορικής μνήμης και δημιουργίας.

Κι όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια αντίστοιχη πρωτοβουλία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ούτε ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα. Ούτε ένας κύκλος συναυλιών. Ούτε μια εκπαιδευτική δράση για τους μαθητές. Ούτε μια συνεργασία με ωδεία, πολιτιστικούς φορείς ή συμφωνικές ορχήστρες. Μια ηχηρή σιωπή.

Και αυτή η σιωπή γεννά εύλογα ερωτήματα. Πώς είναι δυνατόν μια Περιφέρεια που ”επενδύει” σημαντικούς πόρους σε πολιτιστικές δράσεις να μην έχει, μέχρι στιγμής, παρουσιάσει μια πρωτοβουλία για τον δημιουργό που σφράγισε τη σύγχρονη ελληνική μουσική και έκανε την Ελλάδα γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο;

Ο πολιτισμός δεν εξαντλείται στη χρηματοδότηση εκδηλώσεων ούτε στις φωτογραφίες από τις εξέδρες. Η πραγματική πολιτιστική πολιτική φαίνεται όταν οι θεσμοί αναγνωρίζουν ποιες επέτειοι έχουν ουσιαστική αξία και φροντίζουν να τις μετατρέψουν σε ευκαιρίες γνώσης και συμμετοχής.

Ο Μάνος Χατζιδάκις δεν είναι μια προσωπικότητα που αφορά μόνο τους μουσικούς. Είναι κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας. Το έργο του διδάσκεται, ακούγεται και τιμάται διεθνώς. Γι’ αυτό και η απουσία μιας δημόσιας πρωτοβουλίας από έναν κορυφαίο περιφερειακό θεσμό δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

Η Θεσσαλία διαθέτει αξιόλογα μουσικά σύνολα, ωδεία, πολιτιστικούς συλλόγους και καλλιτέχνες που θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα υψηλού επιπέδου αφιέρωμα. Δεν απαιτούνται υπερβολικές δαπάνες. Απαιτείται βούληση, σχεδιασμός και πολιτιστικό όραμα.

Ακόμη υπάρχει χρόνος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να αποδείξει ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί απλώς έναν τίτλο στον προϋπολογισμό, αλλά μια ουσιαστική προτεραιότητα.

Γιατί, αν το 2026 περάσει χωρίς μια σοβαρή περιφερειακή πρωτοβουλία για τον Χατζιδάκι, δεν θα είναι μια χαμένη ευκαιρία μόνο για τους φίλους της μουσικής. Θα είναι μια χαμένη ευκαιρία για την ίδια τη Θεσσαλία να αποδείξει ότι ο πολιτισμός της δεν περιορίζεται στις εκδηλώσεις, αλλά εκφράζει αξίες, μνήμη και διαχρονικότητα.