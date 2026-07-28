Aνησυχούν οι κάτοικοι στο Γαρδίκι – Τρεις αρκούδες κυκλοφορούν μέσα στο χωριό

Δεν κρύβουν την ανησυχία τους οι κάτοικοι στο Γαρδίκι Τρικάλων από την παρουσία τριών αρκούδων μέσα στον οικισμό..

Με κατεπείγουσα επιστολή τους προς τον Δασάρχη Τρικάλων, κ. Δημήτριο Καλόγερο, και τον Δήμαρχο Πύλης, κ. Κωνσταντίνο Μαράβα, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γαρδικίου, Βησσαρίων Κάκιας, και ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πύλης, Ευάγγελος Κουτής, ζητούν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων πριν συμβεί κάποιο ατύχημα.

Στην επιστολή αναφέρουν τα εξής:

“Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και αγωνία των κατοίκων του Γαρδικίου για την επανειλημμένη παρουσία τριών αρκούδων εντός του οικισμού.

Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της ανησυχίας και δημιουργεί καθημερινά έντονο αίσθημα ανασφάλειας.

Οι κάτοικοι φοβούνται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους του χωριού, οι ηλικιωμένοι περιορίζουν τις μετακινήσεις τους, ενώ οι γονείς διστάζουν να αφήσουν τα παιδιά τους να παίξουν ή να περπατήσουν ελεύθερα.

Η καθημερινότητα έχει επηρεαστεί σημαντικά και η ποιότητα ζωής των κατοίκων έχει υποβαθμιστεί.

Η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια των πολιτών πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Ζητούμε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, την καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης, καθώς και τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε να συμβεί κάποιο ατύχημα για να κινητοποιηθούμε.

Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας και απαιτεί άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και να προστατευθούν τόσο οι άνθρωποι όσο και η άγρια πανίδα, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.”