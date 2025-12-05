Aντίθεση η Περιφέρεια με τις νέες διαδικασίες μίσθωσης αθλητικών εγκαταστάσεων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σεβόμενη απολύτως τον θεσμικό της ρόλο αλλά και την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών βιώσιμης λειτουργίας των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει την αντίθεση της για τις πρόσφατες κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σχετικά με τη μίσθωση χώρων του ΕΑΚΛ και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στη Γ.Γ.Α..

Σημειώνουμε ότι τα ερασιτεχνικά σωματεία αποτελούν ζωντανό κύτταρο των τοπικών κοινωνιών της Θεσσαλίας και υπηρετούν έναν σκοπό που το ίδιο το Σύνταγμα της Ελλάδας αναγνωρίζει ως θεμελιώδη: την προαγωγή του αθλητισμού και τη συμμετοχή της νεολαίας σε υγιείς δραστηριότητες. Η Πολιτεία οφείλει, επομένως, να στηρίζει και όχι να δυσχεραίνει τη λειτουργία τους.

1. Ανάγκη για δίκαιη και αναλογική εφαρμογή των νέων διαδικασιών

Η εγκύκλιος που ζητά τη λήψη εκτίμησης μισθωμάτων από πιστοποιημένους εκτιμητές, ακόμη και για χώρους μικρής κλίμακας που χρησιμοποιούνται από ερασιτεχνικά σωματεία, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες.

Η αιφνίδια αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων, ιδιαίτερα όταν οδηγεί σε πολύ υψηλές απαιτήσεις, θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη δεκάδων σωματείων της Θεσσαλίας, τα οποία στηρίζονται στην εθελοντική προσφορά και στους περιορισμένους οικογενειακούς πόρους των μελών τους.

2. Διαφορετικά χαρακτηριστικά – Μη ορθολογική εξομοίωση με το ΟΑΚΑ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θεωρεί ότι η εξομοίωση των διαδικασιών του ΟΑΚΑ – μιας εξαιρετικά ειδικής και μοναδικής σε μέγεθος και χρήση αθλητικής υποδομής – με τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της περιφέρειας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Οι εγκαταστάσεις της Θεσσαλίας εξυπηρετούν κυρίως ερασιτεχνικό και αναπτυξιακό αθλητισμό και δεν έχουν τα χαρακτηριστικά, ούτε τα έσοδα, ενός κεντρικού μητροπολιτικού αθλητικού συγκροτήματος.

3. Ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ σωματείων

Επιπλέον, παρατηρείται μια σοβαρή ανισότητα: Τα σωματεία που στεγάζονται σε χώρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ενδέχεται πλέον να αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερα μισθώματα σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούν Δημοτικές ή άλλες δημόσιες εγκαταστάσεις, όπου δεν εφαρμόζονται αντίστοιχες νέες διαδικασίες.

Αυτό δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ σωματείων της ίδιας περιφέρειας, γεγονός που αντίκειται στην αρχή της ισότητας και στην ανάγκη ενιαίας, δίκαιης αντιμετώπισης όλων των φορέων ερασιτεχνικού αθλητισμού.

4. Αίτημα για διάλογο και συνεργασία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν αντιτίθεται στην ανάγκη διαφάνειας και ορθής αξιοποίησης των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων. Αντιθέτως, επιδιώκει την εύρυθμη και θεσμικά τεκμηριωμένη λειτουργία τους.

Ωστόσο, θεωρούμε ότι κάθε μέτρο πρέπει:

• να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των σωματείων,

• να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών και νέων στον αθλητισμό,

• και να προκύπτει μέσα από διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες.

Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ζητά από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να μην εφαρμόσει την συγκεκριμένη εγκύκλιο και να ξεκινήσει άμεσα διάλογο με τις αθλητικές Ενώσεις, τις ομοσπονδίες, τους Δήμους και τα ίδια τα σωματεία, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα δίκαιο, ρεαλιστικό και βιώσιμο πλαίσιο λειτουργίας των σωματείων.

5. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι δημόσιο αγαθό

Για εμάς, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός δεν είναι προαιρετική δραστηριότητα. Είναι θεμέλιο κοινωνικής συνοχής, υγείας και πρόληψης. Η Πολιτεία οφείλει, όπως προβλέπει και το Σύνταγμα, να προστατεύει και να ενισχύει τα ερασιτεχνικά σωματεία — όχι να επιβαρύνει αιφνίδια το έργο τους.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προσεγγίζει το ζήτημα με υπευθυνότητα και θεσμικότητα, στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που εξασφαλίζει:

• δίκαιους όρους λειτουργίας για όλα τα σωματεία,

• ίσες ευκαιρίες άθλησης για όλα τα παιδιά,

• και ομαλή συνέχεια του έργου των ερασιτεχνικών συλλόγων που για δεκαετίες αποτελούν τον πυρήνα της αθλητικής ζωής της Θεσσαλίας.

Η Πολιτεία να κάνει διάλογο και να συνεργαστεί, ώστε να προστατευθεί και να ενισχυθεί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, προς όφελος της κοινωνίας μας.