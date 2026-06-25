Aνταμώνουν οι Σαρακατσαναίοι στο Περτούλι – Το φετινό πρόγραμμα των τριήμερων εκδηλώσεων

Το ετήσιο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων αποτελεί τον σημαντικότερο θεσμό έκφρασης, διατήρησης και προβολής της Σαρακατσάνικης πολιτιστικής κληρονομιάς και μετράει ήδη 44 χρόνια ζωής.

Δεκάδες σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συγκεντρώνονται σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον στα Λιβάδια Περτουλίου για να (ξανα)γνωριστούν, να συσφίξουν τις σχέσεις, να θυμηθούν τα έθιμα τους και να γλεντήσουν με τους χορούς και τα τραγούδια τους.

Η επιλογή του τόπου δεν είναι τυχαία, καθώς τονίζει τη στενή σχέση τους με τα βουνά της ελληνικής φύσης όπου διατηρήθηκε προφυλαγμένη η φλόγα της ελευθερίας και ο πόθος της αναγέννησης της ελληνικής φυλής.

Το Πανελλήνιο Αντάμωμα πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου και κάθε χρόνο είναι αφιερωμένο σε ένα κεντρικό θέμα. Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου και στη μνήμη Σαρακατσάνου οπλαρχηγού, Γρηγόρη Λιακατά, που έπεσε ηρωικά μαχόμενος υπερασπίζοντας την «Ιερά Πόλη».

Πολύ σημαντική στιγμή του φετινού Ανταμώματος θα είναι η αναπαράσταση Σαρακατσάνικου καραβανιού στο φυσικό του περιβάλλον. Δεν θα είναι απλώς μια αναπαράσταση, αλλά μια ζωντανή ιστορική μαρτυρία και μια ευκαιρία να γνωρίσουν οι νέοι, και όχι μόνο, την πραγματική ιστορία των Σαρακατσαναίων, τιμώντας παράλληλα τους προγόνους τους.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Παρασκευή 26/6

21:30 Παραδοσιακό γλέντι νεολαίας στα Περτουλιώτικα Λιβάδια

Σάββατο 27/6

18:00 Αναπαράσταση Σαρακατσάνικου Καραβανιού

21:30 Παραδοσιακό γλέντι στα Περτουλιώτικα Λιβάδια

Κυριακή 28/6

10:45 Άφιξη επισήμων και επισκεπτών

11:00 Έναρξη Εκδήλωσης

– Είσοδος καραβανιού

– Είσοδος χορευτικών τμημάτων συλλόγων

– Αγιασμός

– Καλωσόρισμα του Προέδρου της Π.Ο.Σ.Σ., Γρηγορίου Λέφα

– Ολιγόλεπτοι χαιρετισμοί επισήμων

– Απονομή βραβείων σε αριστούχους μαθητές

– Απονομή τιμητικής πλακέτας

– Αναπαράσταση δρώμενου «Της Λευτεριάς η Προσμονή κι ο Πόλεμος της Πείνας»

Παρουσίαση δρώμενου: Σύλλογος Σαρακατσαναίων Βάλτου – Ξηρομέρου – Ευρυτανίας.

Κείμενα: Γεώργιος Τσακνάκης, μέλος του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Πιερίας

– Παρουσίαση παραδοσιακών σαρακατσάνικων παιχνιδιών

– Χορός γερόντων

– Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα μέλη των χορευτικών τμημάτων των συλλόγων.

Χορός με συμμετοχή του κοινού