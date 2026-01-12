Aπάντηση Κουρέτα σε Αγοραστό με το πόρισμα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στα συμπεράσματα της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις ενέργειες της προηγούμενης και της τωρινής περιφερειακής αρχής για τους σταθμούς αέριας ρύπανσης που λειτούργησαν στη Θεσσαλία και η οποία επισημαίνει τις παραλήψεις που εντοπίστηκαν επί θητείας του Κ. Αγοραστού σε 15 ευρήματα και 6 κρίσιμους τομείς, αναφέρθηκε στην ενημέρωση που έκανε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Ο κ. Κουρέτας απαντώντας στην ουσία στην πρόσφατη ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα ο κ. Αγοραστός ανέφερε τα εξής:

Ο Κ. Αγοραστός υποστήριξε ότι «η Περιφερειακή Αρχή 2011-2023 δεν διαχειρίστηκε την ατμοσφαιρική ρύπανση επικοινωνιακά, αλλά θεσμικά, επιστημονικά και με πλήρη διαφάνεια». Με την ανακοίνωση του αυτή έκανε αντιληπτό για μια ακόμη φορά πως η Θεσσαλία διέθετε ένα μοναδικό είδος διοίκησης που προσέβαλε τη νοημοσύνη των πολιτών. Η μόνη αλήθεια είναι πως χρειάστηκαν 11 χρόνια εξουσίας με συλλαλητήρια και διαμαρτυρίες για να εγκατασταθεί σύστημα 6 νέων σταθμών μέτρησης και αναβάθμισης δύο υπαρχόντων και ο κ. Αγοραστός αισθάνεται υπερήφανος που από τα δισεκατομμύρια που διαχειρίστηκε, διέθεσε μόλις 1,1 εκατ. ευρώ για τα συστήματα μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα οποία η νέα Περιφερειακή Αρχή αναβαθμίζει και διπλασιάζει.

Δυστυχώς για αυτόν η έκθεση καταγραφής της αποτελεσματικότητας των έργων του από το Ελεγκτικό Συνέδριο που παρακολουθούσε την λειτουργία των συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και την προστασία του κοινού από την ατμοσφαιρική ρύπανση, αποδεικνύει πως το ενδιαφέρον του για την εγκατάσταση των σταθμών μετά από τεράστια κοινωνική πίεση εξαντλήθηκε στην τυπική διαχείριση του προβλήματος αφού δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά για την λειτουργία τους, τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα.

Τι δεν έκανε λοιπόν η Περιφερειακή Αρχή του Κ. Αγοραστού, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο:

-Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, δεν υπήρχαν σημεία δειγματοληψίας για τη μέτρηση του αρσενικού, του καδμίου, του μολύβδου, του νικελίου, ούτε άλλων συναφών πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Επίσης, στο κέντρο της Λάρισας δεν υπήρχε δυνατότητα μέτρησης λεπτών και υπέρλεπτων αιωρούμενων σωματιδίων, όπως τα ΑΣ2,5 και ΑΣ1.

– Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν διασφάλισε την πλήρη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων του «έργου» εγκατάστασης των 8 νέων σταθμών παρακολούθησης συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύπων, αναφορικά με την υποχρέωση εκτέλεσης προγραμμάτων τακτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού, κατά την περίοδο «εγγυημένης λειτουργίας» αυτών.

– Η διαδικασία επιλογής των θέσεων εγκατάστασης των (νέων) σταθμών παρακολούθησης ατμοσφαιρικών ρύπων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δεν έτυχε, προηγούμενης, διαβούλευσης – συνεργασίας με την υπερκείμενη αρχή -ΥΠΕΝ και σε κάθε περίπτωση, δεν προηγήθηκαν, ειδικές, τεχνικές εκθέσεις – «μελέτες χωροθέτησης».

-Παρατηρήθηκαν ανεπάρκειες, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές (αξιοπιστία των πρωτογενών στοιχείων), στις μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων, τα δεδομένα μετρήσεων ρύπων δεν υποβάλλονταν σε περαιτέρω επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία, με αποτέλεσμα κι έτσι δεν διατίθονταν για εξαγωγή συμπερασμάτων. η αξιοποίηση των δεδομένων ήταν δύσκολα ανιχνεύσιμη από το ευρύ κοινό, δεν υπήρχε επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Τι κάναμε εμείς:

Η νέα Περιφερειακή Αρχή με την νέα προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προβλέπει την προμήθεια 8 αναλυτών οι οποίοι θα είναι σε θέση να καταγράφουν συμπληρωματικά ατμοσφαιρικούς ρύπους σε νέα σημεία. Οι μετρήσεις αυτές, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψη συγκεντρώσεων ρύπων με χρήση προγνωστικού μοντέλου και την ανάπτυξη συστήματος ειδοποιήσεων πιθανής υψηλής ρύπανσης για την πολιτική προστασία, (τα δυο αυτά συστήματα έχουν συμπεριληφθεί

στην εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση) θα δώσουν μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ποιότητα του αέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στον Βόλο, λαμβάνονται επιπλέον υπόψη μετρήσεις από τους σταθμούς του ΟΛΒ και της ΑΓΕΤ. Επίσης όλα τα τεχνικά ζητήματα λειτουργίας των σταθμών για την αποτελεσματικότητα των μετρήσεων επιλύθηκαν.

Η νέα περιφερειακή αρχή διασφάλισε την πλήρη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του έργου, των επτά από τους οχτώ σταθμούς παρακολούθησης συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύπων. Σύμφωνα με τη σύμβαση αναφέρεται: «κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας».

Η νέα Περιφερειακή Αρχή έχοντας θέση ως πρώτη προτεραιότητα την εύρυθμη λειτουργία όλων των αναλυτών, μερίμνησε αρχικά για την αποκατάσταση όλων των βλαβών και για την πλήρη και ορθή βαθμονόμηση τους και έχει ξεκινήσει ήδη την επανεξέταση των σημείων που είναι εγκατεστημένοι και οι 8 σταθμοί καταγραφής της ποιότητας του αέρα.

Η νέα Περιφερειακή Αρχή έχει ήδη συμπεριλάβει στον προγραμματισμό της το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης και τον επανασχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, πέραν των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία.

Η νέα Περιφερειακή Αρχή έχει ήδη προβλέψει στην Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την δημιουργία νέας ιστοσελίδας ενημέρωσης των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα του αέρα, η οποία θα λαμβάνει υπόψη θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.